إصابة 10 عمال في انقلاب أتوبيس بطريق «هرية – الزقازيق» بالشرقية

أصيب 10 عمال، صباح اليوم الأحد، في انقلاب أتوبيس، إثر تصادمه بمطلع كوبري عبدالعزيز بمنطقة الزراعة بطريق «هرية - الزقازيق»، أثناء ذهابهم للعمل بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي غرفة عمليات المديرية بلاغًا بانقلاب أتوبيس عمال 27 راكبا بطريق «هرية – الزقازيق» بمطلع كوبري عبدالعزيز بمنطقة الزراعة، بمدينة الزقازيق.

عربات الإسعاف تنتقل لمكان الحادث

وعلى الفور، انتقل ضباط إدارة البحث الجنائي وضباط إدارة المرور لمكان الواقعة، وتم إبلاغ غرفة طوارئ مديرية الصحة بالشرقية، وهيئة الإسعاف بالشرقية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفي الزقازيق الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

نقل 10 عمال لمستشفى الزقازيق الجامعي

وبفحص ركاب الأتوبيس تبين إصابة 10 عمال، وترواحت إصابتهم ما بين جروح وكسور وكدمات، وتم نقلهم لمستشفي الزقازيق الجامعي لتلقي اللازم، فيما يتم فحص باقي الركاب للتأكد من سلامتهم، ورفعت إدارة مرور الشرقية أثار الحادث من الطريق العام لإعادة فتح الحركة المرورية أمام المارة.

وأكد أحد شهود العيان علي الحادث، أن السيارة كانت في طريقها للصعود إلى الكوبري إلا أنها اصطدمت في السور الفاصل بين الطريقين اليسار واليمين بسبب الشبورة المائية الخفيفة صباح اليوم، ما تسبب في انقلابها وإصابة الركاب، مشيرًا أن الأهالي تجمعوا فور وقوع الحادث وساعدوا رجال الإسعاف في انتشال أجسادهم من داخل المركبة.