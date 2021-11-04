«التموين»: صرف السلع بنسبة 20%.. والمخزون الاستراتيجي آمن

أكّد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي، أنَّ ‏نسب صرف السلع التموينية وصلت حتى الآن إلى 20%، مشيرًا إلى ‏أنَّ الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة ‏الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.

ضخ 4 آلاف طن سكر يوميا

‏وأضاف معاون وزير التموين أنَّ ‏الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقي تقريراً ‏من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4 آلاف طن سكر يوميا لمنافذ ‏الصرف و3 آلاف طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة ‏زنة لتر واحد، وألف طن أرز وألف طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى ‏التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.

وأوضح أنَّ وزير التموين وجه ‏بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ، حيث أنَّه تمّ إصدار كتاب دوري للمديريات اليومين الماضيين وجه فيه باتخاذ كل ‏الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم أو محتكري السلع أو الذين ‏بهدف التربح او الذين لا يلتزمون في البيع بموجب ‏الأسعار المحدد بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان ‏والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330.‏

نستهدف الوصول لـ38 ألف منفذ

وأكّد أنَّ مخزون السلع آمن وتعدي في أغلب ‏السلع الاستراتيجية الخمسة أشهر سواء في الأرز أو السكر أو الزيت أو ‏القمح، مشيرًا إلى أنَّ شهر يناير المقبل يشهد بداية جني محصول البنجر ‏وقصب السكر، وبالتالي فإن المخزون الاستراتيجي منه سيزيد، مؤكّدًا أنَّ مصر ‏قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 89% من الاستهلاك ‏المحلي.‏