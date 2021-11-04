«التموين»: صرف السلع بنسبة 20%.. والمخزون الاستراتيجي آمن
كتب:
الوطن
02:30 م | الخميس 04 نوفمبر 2021
ارشيفية
أكّد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي، أنَّ نسب صرف السلع التموينية وصلت حتى الآن إلى 20%، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة تضخ يوميًا كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم الى مستحقيه.
ضخ 4 آلاف طن سكر يوميا
وأضاف معاون وزير التموين أنَّ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد تلقي تقريراً من شركتي الجملة العامة والمصرية يفيد بضخ 4 آلاف طن سكر يوميا لمنافذ الصرف و3 آلاف طن زيت يوميا مناصفاً ما بين العبوة زنه 800م والعبوة زنة لتر واحد، وألف طن أرز وألف طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم والتي تصل إلى 28 سلعة.
وأوضح أنَّ وزير التموين وجه بتشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ، حيث أنَّه تمّ إصدار كتاب دوري للمديريات اليومين الماضيين وجه فيه باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بالدعم أو محتكري السلع أو الذين بهدف التربح او الذين لا يلتزمون في البيع بموجب الأسعار المحدد بفواتير البيع الضريبية والمعلن عنها بكافة وسائل الإعلان والمقررة بالقرار الوزاري رقم 330.
نستهدف الوصول لـ38 ألف منفذ
وأكّد أنَّ مخزون السلع آمن وتعدي في أغلب السلع الاستراتيجية الخمسة أشهر سواء في الأرز أو السكر أو الزيت أو القمح، مشيرًا إلى أنَّ شهر يناير المقبل يشهد بداية جني محصول البنجر وقصب السكر، وبالتالي فإن المخزون الاستراتيجي منه سيزيد، مؤكّدًا أنَّ مصر قاربت على الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة تصل إلى 89% من الاستهلاك المحلي.