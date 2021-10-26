افتتاح معرض جامعة أسوان للكتاب 4 نوفمبر المقبل.. يستمر 8 أيام

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، الاستعداد للمشاركة في معرض جامعة أسوان للكتاب في دورته الثانية، تزامنا مع الأسابيع الأولى لانطلاق الدراسة بالجامعة، ومن المقرر انطلاق فعاليات المعرض خلال الفترة من 4 إلى 12 نوفمبر 2021، وذلك بهدف نشر الثقافة بين طلاب الجامعة علاوة على توفير الكتب والمراجع العلمية التي يحتاجها الطلاب في الدراسة وإعداد الأبحاث المختلفة، وذلك في إطار سعي الهيئة العامة للكتاب في التوسع في إقامة معارض الكتاب المحلية، تزامنا مع التجهيز لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022.

معرض جامعة أسوان للكتاب

وتابع رئيس اتحاد الناشرين في تصريحات صحفية، إنه إيماء لكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب بشأن فتح باب الاشتراك في معرض جامعة أسوان الثاني للكتاب خلال الفترة من 4 إلى 12 نوفمبر 2021، فإن قيمة الاشتراك بالبرجولة الواحدة 8000 جنيه (فقط ثمانية آلاف جنيه)، شاملة إقامة لفرد واحد فقط من دار النشر المشاركة، مع العلم بأن باب الاشتراك سيستمر إلى 28 أكتوبر 2021.

وتأتي الدورة الثانية من معرض جامعة أسوان للكتاب بعد نجاح الدورة الأولى من المعرض نفسه التي عقدت العام الماضي، والذي افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بمقر جامعة أسوان في صحاري، على مساحة من 250 إلى 300 متر مربع، بمشاركة وزارة الثقافة ودار المعارف والأهرام وكبرى دور النشر الأكاديمية واللغات، ودور النشر الشبابية، ومئات العناوين في مختلف المعارف العامة والفنون والآداب وغيرها.

استعدادت معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

وفي سياق آخر، تستمر الهيئة العامة للكتاب في استقبال طلبات الناشرين للمشاركة في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022، في دورته الـ 53، والتي تنطلق فعالياتها في الفترة من في الفترة من 26 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022، وستحل اليونان ضيف شرف على المعرض، على أن يكون آخر موعد للتسجيل عبر المنصة الإلكترونية لمعرض الكتاب يوم 17 نوفمبر المقبل.