إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث بشرق الأقصر على مساحة 650 مترا

أجرى الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، جولة ميدانية لمتابعة أعمال بدء تنفيذ إنشاء مكتب بريد الجيل الثالث بقرية العديسات بحري التابعة لمركز الطود شرق محافظة الأقصر، والذي يتم إنشاؤه بنظام الجيل الثالث بما يسمح للعملاء بإنهاء كل المعاملات الخاصة بهم من خلال الشباك الواحد وتقديم كل الخدمات المالية والبريدية والحكومية والحوالات للعملاء بكل سهولة ويسر.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة من مدن المحافظة.

إنشاء مكتب بريد على مساحة 625 مترا

ويجري إنشاء مكتب البريد وفقا لأحدث وسائل التكنولوجيا وعلى مساحة 625 مترا مكونا من بدروم وأرضي وطابقين، به مكتب بريد خدمي وخدمات استثمارية وخزنة عموميه وغرفة A.T.M ماكينات صرف آلي، وتقديم الخدمات البريدية المتنوعة مثل الحوالات والمعاشات والتوفير للعملاء من أهالي المنطقة شرق الأقصر.

متابعة خطة تنفيذ الكهرباء

كما تمت متابعة تنفيذ خطة الكهرباء للإحلال والتجديد بمركز ومدينة الطود، حيث قامت هندسة كهرباء العديسات بتدعيم وتطوير قطاع الكهرباء بالمركز برفع كفاءة المحولات والأكشاك وتغيير الموصلات الكهربائية لتحسين الجهد لاستيعاب الأحمال، وتشمل الأعمال رفع قدرة كفاءة كشك كهرباء نجع أبوبكر، وتركيب كشك كهرباء جديد بمنطقة نجع العرب بمدينة الطود، ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بقرية منشية النوبة وقرية الطود غرب، وجارٍ استكمال رفع كفاءة الشبكات لقرى العديسات بحري والعديسات قبلي ومدينة الطود.