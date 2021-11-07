ضبط سيدة تتاجر في العملة بسوهاج.. حجم تعاملاتها 3 ملايين جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات وزوجها «متواجد بإحدى الدول للعمل بها»، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بمحافظة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام «زوجها»، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية.

3 ملايين جنيه حصيلة تعاملات الزوجين

وأشار بيان لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، إلى أن الزوج بعد ذلك يجري اتفاقًا مع بعض التجار والمستوردين المصريين داخل البلاد على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من ذات الدولة بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب زوجته بالعملة المصرية «وهو ما يعرف بنظام المقاصة»، وعقب تلقيها التحويلات تقوم بتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك والتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الثاني «المتواجد بإحدى الدول».

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي 3 ملايين جنيه.