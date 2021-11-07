ضبط مقاول هارب من أحكام بالحبس 121 سنة وغرامة 16 مليون جنيه بالقاهرة

شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات مكثفة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتجار المخدرات أيضًا.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأحد، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «مقاول - مقيم بمحافظة القاهرة»، مطلوب التنفيذ عليه في «108» أحكام بإجمالي حبس 121 سنة، وغرامات مالية قدرها «16,137,200 جنيه»، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المتهم وجار العرض على النيابة؛ لمباشرة التحقيقات.

في سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط «عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية»، حال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة أحدهما، وبداخلها «38 كرتونة تحتوي على 190 طربـة مـن جـوهر الحشيش المخدر وزنت 19 كيلوجرامًا - 2 هاتف محمول».

بمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص نظير مبلغ مالي.