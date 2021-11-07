القبض على متهمين بإشعال النيران في سيارة بالقاهرة.. «حرقوها بالبنزين»

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات واقعة إشعال النيران بسيارة أحد المواطنين بالقاهرة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المواطنين، بنشوب حريق بسيارته حال توقفها أمام العقار الكائن بدائرة القسم، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل.

المتهمان حرقا السيارة بالبنزين

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين».

جرى ضبط الشخصين، حال استقلالهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة «باستخدام سائل البنزين» بسبب خلافات مالية بينهما والمبلغ.