وكيل «تعليم قنا» يستقبل وفد برنامج الغذاء العالمي بمدرسة الفصل الواحد

استقبل الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وشاذلي البرنس رئيس مركز ومدينة قوص ويحيي الخلاوى مدير عام التعليم المجتمعي مديرية التربية والتعليم بقنا، صباح اليوم الأحد، وفد برنامج الغذاء العالمي الممول من الاتحاد الأوروبي، في زيارة التقييم البعدي لمدرسة التعليم المجتمعي بقرية العقب جنوب مركز قوص، بحسب الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية.

وفد برنامج الغذاء العالمي يزور مدرسة العقب

ضم وفد برنامج الغذاء العالمي في زيارته لمدرسة التعليم المجتمعي بالعقب اليوم، دعاء عرفة، مسؤول التعليم المجتمعي لبرنامج الغذاء العالمي، ونهلة سالم مسؤول التعليم المجتمعي بالاتحاد الأوروبي، ومحمد أنور منسق عام محافظة قنا ببرنامج الغذاء العالمي، والنقيب أحمد خضر من قوات تأمين مديرية أمن قنا، بحضور الدكتور محمد خلف مدير عام إدارة قوص التعليمية و علي حسين مدير إدارة التعليم المجتمعي بإدارة قوص التعليمية، ومحمد صيفي رئيس مجلس قروى خزام وعبدالشافي مرتضي نقيب معلمين قوص.

وتابع وفد برنامج الغذاء العالمي أداء تلميذات الفصل الواحد بقرية العقب الدراسي والمهارى، كما عقد عدة مناقشات تقييمية مع معلمات الفصل؛ للوصول إلى مدى ما تم تحقيقه من استفادة من برنامج الغذاء العالمي التابع للاتحاد الأوروبي منذ الزيارة، التي أجراها سفير الاتحاد والوفد المرافق له للفصل أغسطس الماضي.

صيانة 36 مدرسة

من جانبه، أشاد الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بالدور الفاعل الذي توليه القيادة السياسية للمناطق المحرومة من الخدمات التعليمية، من خلال استحداث فصول للتعليم المجتمعي بالمناطق النائية أو الأكثر فقرا، مؤكدا أن مدارس التعليم المجتمعي التي تم صيانتها منذ عام 2015 بلغت 63 مدرسة، الأمر الذي أحدث زيادة بمؤشر المستفيدين من فصول التعليم المجتمعي إلى 7324 تلميذًَا لعام 2019 بعد أن كان 5672 تلميذًا في 2015.