محافظ الغربية: إنشاء محور مروري جديد بعرض مدينة المحلة

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، عن البدء في خطوات إنشاء محور مروري جديد بمدينة المحلة الكبرى، يمتد من نادي الشرطة حتى الطريق الدائري المتجه إلى سمنود، مروراً بمنطقة مجمع المحاكم.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها محافظ الغربية، اليوم السبت، لتفقد عدد من المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة المحلة الكبرى.

محافظ الغربية يوجه بإنشاء محور مروري جديد بالمحلة

وأكد محافظ الغربية أن الكورنيش الجديد سيخلق محوراً مرورياً جديداً، بجانب كونه متنفس لأهالي مدينة المحلة، وذلك إلى جانب الكورنيش الحالي، الذي يتم تطويره بطول 1800 متر، حيث تشمل أعمال التطوير توسعة ورصف الشارع، وتجديد البلدورات، وتركيب المقاعد وأعمدة الإنارة الديكورية.

معايير ضبط ميول الشارع وتوزيع بالوعات صرف الأمطار

كما أكد طارق محافظ الغربية، في توجيهاته إلى مسؤول الرصف، بضرورة ضبط ميول الشارع، وتوزيع بالوعات صرف الأمطار والبلدورات على طول جانبي الشارع، الذي يمتد بطول 1600 متر، ويربط منطقتي «العلو» و«عبد الحي شاهين».

توسعة مدخل مدينة المحلة من جهة منشأة البكري

واختتمت الجولة بتفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل مدينة المحلة الكبرى من جهة منشأة البكري، حيث يتم وضع الكرات السابقة للصب، إلى جانب العمل على إنهاء أعمال الخوازيق الحاملة للقواعد، حيث أكد المحافظ أن هذه التوسعة ستساهم في إنهاء كافة الاختناقات المرورية التي طالما عانت منها هذه المنطقة.