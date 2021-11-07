ضبط رجل أعمال هارب من أحكام بالحبس لمدة 595 سنة وغرامة 29 مليون جنيه

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

وفي هذا الصدد، أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، اختباء صاحب شركة للإنشاءات، بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، والمطلوب التنفيذ عليه في 438 حكم حبس «جزئى – مستأنف» و724 حكم غرامة، في قضايا «استيلاء – نصب – شيكات – سرقة تيار كهربائي».

وبلغ إجمالي إجمالي مدد حبس صاحب شركة الإنشاءات، نحو 595 سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت 28٫635٫000 جنيه مصرى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.