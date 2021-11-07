عبدالعاطي: «العالمي للمياه» أشاد بتجربة مصر في الري الحديث

تفقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عددا من القرى بمحافظة الفيوم لمتابعة طرق الزراعة الحديثة والري، وكيفية الحفاظ على المياه من قبل المزارعين، كما تابع أعمال تبطين ترعة قوتة زمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، رفقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري بالمحافظة.

إشادة عالمية بـ الزراعة المصرية

وخلال جولته داخل الوحدة المحلية لمركز يوسف الصديق التابعة لمحافظة الفيوم، قال الوزير، إنّ تجربة الزراعة المصرية واستعمال الطرق الحديثة في الري والزراعة والحفاظ على المياه، لقيت إشادة كبيرة على المستوى العالمي، لافتًا إلى شهادة رئيس المجلس العالمي للمياه، التي قال فيها إنّ التجربة المصرية يجب أن تدرس، كما استمع خلال الجولة إلى عدد من مزارعي الفيوم، حول العائد من تبطين الترع عليهم، من توفير لمياه الري وجودة في إنتاج المحاصيل وتوفير التكاليف.

تبطين 3200 كم من الترع

وأضاف وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية خلال جولته، أنّ المشروع القومي للتبطين يسير بمعدلات مقبولة، حيث جرى تبطين 3200 كم تقريبا بمعدلات يومية تصل إلى 11 كم، بهدف الحفاظ على المياه والتوسع في زراعة مساحات أخرى كانت محرومة من الزراعة بسبب نقص المياه، خلال الجولة التي أجراها الوزير رفقة المحافظ لمتابعة أعمال تبطين ترعة قوتة زمام الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق.