نائب اتحاد منتجي الدواجن: تنظيم الصناعة ينهي خسائر المستهلك والمنتج

قال الدكتور مجدي حسن، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن تنظيم صناعة الدواجن ينهي نزيف الخسائر التي يتعرض له منتجي الدواجن سواء من البيض أو اللحوم، مؤكداً أن تدخل بعض الجهات الحكومية، بعرض كميات قليلة من بيض المائدة، والدواجن المحلية، بأسعار منخفضة خلال الأزمة الماضية، دفعت الحلقات الوسيطة في العملية الإنتاجية للضغط على المنتجين للبيع بسعر متدني، يقل عن تكلفة الإنتاج بنحو 5 جنيهات لطبق البيض، ونحو 7 جنيهات لكل دجاجة، وهو ما عرض المنتجين لخسائر كبيرة والخروج من السوق، وهو ما ينذر بالعجز في الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، ويعد ذلك ارتداداً عما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية من فائض في إنتاج بيض المائدة واللحوم، مطالباً بشراء وزارة الزراعة والتموين الإنتاج من المزارع بشكل مباشر، شرط أن تكون الكميات كبيرة.

مجدي حسن: الحلول الواقعية تنهي أزمة المستهلك والمنتج

وطالب «حسن»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، بضرورة وضع حلول واقعية لأزمة صناعة الدواجن، ووقف نزيف الخسائر التي تتعرض لها الصناعة، في الوقت الحالي، خاصة مع الشكوى المستمرة للمستهلكين من ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، لافتاً إلى أن تلك الأزمة تؤرق المسئولين أيضا في وزارة الزراعة كونها المظلة الواقية لمنتجي الغذاء عامة في مصر، كما توليها كل أجهزة الدولة اهتماماً ورعاية كبيرين، كونها أهم دعائم الأمن المجتمعي في مصر، بدليل تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة عليا لبحث مشاكل الصناعة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

مجدي حسن: الحلول الواقعية للأزمة تأخذ بعين الاعتبار الحلقات الوسيطة

وأكد «حسن» في تصريحاته أن الحلول الواقعية للأزمة يجب أن تأخذ في عين الاعتبار الحلقات الوسيطة للإنتاج، وذلك بتأسيس شركة مساهمة مصرية لتسويق الإنتاج الداجني، للاستفادة من خبرات التجار واستثمار آليات عملهم، لكن بعد تنظيم الصناعة بين المنتجين كشرط لنجاح كيان تسويقي وطني، محدداً عدة شروط لأنجاح المنظومة الدواجن وبيض المائدة، إضافة إلى الأعلاف، والأدوية واللقاحات البيطرية، كحزمة من باقة الحلول المقترحة لمشاكل هذا القطاع.