حظك اليوم برج العذراء الاثنين 8-11-2021 مهنيا وعاطفيا

صفات مميزة يتمتع بها مولود برج العذراء وفي مقدمتها أنّه شخصية صبورة وذكية، كما أنّه يحاول الترفيه عن نفسه أغلب الوقت، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في منزلك الخامس يعمل لصالحك.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللامبالاة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

فينوس بمنزل الحب تجعلك تنعم براحة البال واليسر في علاقتك بمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء المطرب كاظم الساهر، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.