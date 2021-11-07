حظك اليوم برج العذراء الأحد 7-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العذراء شخصية غير عشوائية، ولكنه منظم بشكل كبير في حياته الشخصية والعملية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

القمر في وضع معاكس.. استرخ وتصرف بحكمة ولا تتذمر إذا تعطلت أمور.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

إذا كنت متزوجا حاول أن تنهي نزاعا مع شريك حياتك ولا تترك الخصام يطول.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان وائل كفوري، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.