34 عالما من جامعة المنصورة ضمن الأكثر تأثيراً في 2020 لتصنيف ستانفورد

حصد 34 عالما من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، ضمن أكثر العلماء تأثيراً عن مجمل الإنتاج العلمي في عام 2020، وهي القائمة الثانية التي تعلنها جامعة ستانفورد، كبرى الجامعات الأمريكية، وذلك بعد الإعلان عن القائمة الأولى التي ضمت 23 عالما من علماء جامعة المنصورة، ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم، والذين يبلغ عددهم ما يقرب 185 ألف عالم من 149 دولة في 22 مجالا علميا رئيسيا، و176 تخصصا فرعيا.

قياسات موحدة لتصنيف ستانفورد

وأجري علماء جامعة ستانفورد كبرى الجامعات الأمريكية استنادا الى قاعدة بيانات باستخدام قياسات موحدة للوصول لنتائج دقيقة وموثقة تشمل الاستشهادات وغيرها من المعايير.

قائمة أكثر العلماء تأثيراً عن مجمل الإنتاج العلمي في عالم 2020:

1- محمد الحسيني الخولي، كلية الحاسبات والمعلومات، وعدد الأبحاث 169 بحثا

2- الدكتور حامد الموفي المشد، كلية الزراعة 59 بحثا

3- الدكتور فريد عبدالرحيم بدرية، كلية الصيدلة، 159 بحثا

4- الدكتور على حسن الجمل كلية الصيدلة، 69 بحثا

5- الدكتورة غادة صديق بستان، كلية الصيدلة، 40 بحثا

6- الدكتورة نهال محسن الشربيني، كلية الصيدلة 60 بحثا

7- الدكتورة غادة سامح حسن، كلية الصيدلة 47 بحثا

8- الدكتور أحمد محمود بدوى، كلية الطب، 89 بحثا

9- الدكتور سامح هاني إميل، كلية الطب، 120 بحثا

10- الدكتور أحمد عبد الخالق عبدالرازق، كلية الطب، 178 بحثا

11- الدكتورة ميساء السيد ذكي، كلية الطب، 189 بحثا

12- الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير، كلية الطب، 290 بحثا

13- الدكتور محمد أحمد غنيم، كلية الطب، 393 بحثا

14- الدكتور عبدالهادي الجيلاني سليمان، كلية الطب، 125 بحثا

15-الدكتور خالد إبراهيم سلام كلية الطب البيطري، 31 بحثا

16- الدكتور عبدالعزيز السيد فودة، كلية العلوم، 277 بحثا

17- الدكتور أحمد السيد أبو الرجال، كلية العلوم، 103 بحثا

18- الدكتور السيد أحمد الرفاعي، كلية العلوم، 131 بحثا

19- الدكتور حمدي نبيه عجيزة، كلية العلوم، 40 بحثا

20- الدكتور سمير حمودة صقر، كلية العلوم، 221 بحثا

21- الدكتور سمير بهجت بندق، كلية العلوم، 97 بحثا

22- الدكتور حمدي دويدار صفي الدين، كلية العلوم 96 بحثا

23- الدكتورة علا أحمد الجمال، كلية العلوم، 57 بحثا

24- الدكتور سامح السعيد عسكر، كلية العلوم 49 بحثا

25- الدكتور محمد كمال عوف، كلية العلوم 247 بحثا

26- الدكتور أحمد محمد عبدالجواد، كلية العلوم، 48 بحثا

27- الدكتور أسامة معاذ حسن، كلية العلوم، 49 بحثا

28- الدكتور محمد عوض الشناوي كلية الهندسة، 113 بحثا

29- الدكتور إبراهيم عبد الحميد متولي، كلية الهندسة، 103 بحثا

30- الدكتور إبراهيم إبراهيم الشرقاوي، كلية الهندسة، 71 بحثا

31- الدكتورة شيماء السيد السقا، كلية طب الأسنان، 45 بحثا

32- الدكتور عمرو محمود الناغي، كلية طب الأسنان، 31 بحثا

33- الدكتور مصطفى عبده الصياد، كلية طب الأسنان، 50 بحثا

34- الدكتور وائل إبراهيم مرتضي، مركز الكلي، 31 بحثا

واحتوت القائمة على 34 عالما منهم 25 عالما استمر بالقائمة للعام الثاني علي التوالي ودخل للقائمة 12 عالما جديدا، فيما خرج من القائمة 3 علماء، والملاحظ هو وجود اسم المرحوم الدكتور أحمد عبدالرازق عبدالخالق أستاذ الأشعة بكلية طب المنصورة، والذي تم من أفضل العلماء على مستوى العالم لعام 2020 في تخصصه.