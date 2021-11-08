شقيقة قتيل الحدائق: أخويا مات محروق على يد عمه وسابلنا 3 أطفال

بدموع وصرخات لا تتوقف، جلست شقيقة المجنى عليه «أحمد» 43 سنة، ضحية الحرق بالبنزين على يد عمه بمنطقة حدائق القبة، تروى كواليس اللحظات الأخيرة فى حياة شقيقها قبل مصرعة حرقًا بالبنزين على يد عمه بسبب 20 جنيهًا.

والتقطت «الوطن»، بثًا مباشرًا من داخل منزل المجني عليه بمنطقة حدائق القبة، حيث كشفت أسرة الضحية كواليس الجريمة.

ترك 3 فتيات

تقول شقيقة المجنى عليه، إن الضحية رحل وترك 3 فتيات فى عمر الطفولة، ليلًا ونهارًا يبكين على والدهن، فالمجنى عليه لم يتوقع أن يقوم عمه بذلك الفعل ويسكب عليه البنزين أثناء حديثه معه بالشارع وأن يشعل به النيران، موضحًة أن المجنى عليه أجرى 3 عمليات داخل المستشفيات وفى العملية الأخيرة لقي مصرعه بسبب أن الحروق كانت من الدرجة الثانية والثالثة بنسبة 60%.

السبب

أما عن السبب وراء ارتكاب المتهم لجريمته، فقد أوضحت أن المتهم لم يكن يتعامل بطريقة لائقة مع أقاربه، وكثيرًا ما كان يفتعل المشكلات معهم وخاصة مع المجني عليه، وقبل الواقعة بيوم واحد، نشبت مشاداة كلامية بينه وبين المجني عليه بسبب طلبه من الضحية أن يعطيه مبلغ 20 جنيهًا لصيانة العقار فرد عليه الضحية «أنا هديلك الـ 20 جنيها رغم أنى مش ساكن فى العمارة»، حينها رد المتهم بطريقة مش لائقة مما اضطر المتهم أن يخبره بأنه لن يعطيه شيئًا.

جركن بنزين

وأوضحت أنه فى المساء قام المتهم بتحضير جركن مملوء بالبنزين، وفى صباح اليوم التالى قام بتكسير يافطة المحل الخاصة بالضحية والموجود بالعقار، فأخبر الأهالى المجني عليه، الذى حضر وأخبر المتهم بأن سيقوم بتصوير ما قام به لعمل محضر تلفيات، حينها قام المتهم بسكب البنزين عليه، وأشعل به النيران أمام الأهالى اللذين حاولوا إنقاذ المجني عليه ونقلوه الى المستشفى، ولكنه توفي بعد حوالى 8 أيام من تواجده بالمستشفى لإصابته بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، كما تم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة حمل رقم 11425 جنح حدائق القبة، وأمرت جهات التحقيق بتجديد حبس المتهم 15 يومًَا على ذمة التحقيقات.