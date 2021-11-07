لحظة استخراج أهالي بنها جثة الشاب الغريق بعد 22 يوما من البحث «فيديو»

ردد أهالي قرية كفر طحلة بدائرة مركز بنها هتافات «لا إله إلا الله» عندما تمكنت عمليات الإنقاذ والتمشيط في اليوم الـ 22 على التوالي، من انتشال جثة الطالب محمد عزت الذي لقي مصرعه غرقًا في نهر النيل، فرع دمياط.

غرق طالب في بنها

وقال سلامة سيد، صياد من أهالي قرية طحلة، أحد المشاركين في البحث عن جثمان الطالب محمد عزت، الغارق منذ 22 يومًا، إن المنطقة التي غرق فيها الشاب معروفة بأنها منطقة خطرة وبها جرف للنيل يتسبب في وجود عمق يصل إلى 20 مترًا، ما يعوق عمليات البحث والتمشيط في المنطقة، ويحتاج معه معدات عالية التقنية لكشف القاع، مشيرًا إلى أنه تم بذل كل الجهود الممكنة من الإنقاذ النهري ومديرية أمن القليوبية وغواصين الخير للبحث عن جثة محمد، ولكنها لم تظهر طوال 22 يوما، شاكرا الله على انتشال الجثة لتنتهي معاناة وعذاب أسرة الغريق وأهالي قريته، ويستطيعون دفنه.

محاولات إنقاذ الطالب الغريق

في وقت سابق، حاولت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية وغواصون متطوعون على مستوى الجمهورية الوصول لجثمانه، حيث إن المنطقة وعرة وسط مطالبات الأهالي بالاستعانة بالضفادع البشرية المدربة والدفع بمعدات متطورة للبحث.

العثور على جثة غريق طحلة ببنها

وضم فريق غواصين الخير كلا من: وائل شعبان من الغربية، ومحمد دولار من الشرقية، والكابتن عزب عبدالحميد من الدقهلية، وآخرين، في محاولة للعثور على الجثمان، بجانب فريق من الغواصين من الإسكندرية بقيادة الكابتن إيهاب المالحي قائد فرق غواصين الخير على مستوى الجمهورية.

وكان عم طالب بنها الغريق قال إن الجميع يأمل ظهور الجثة حتى نستطيع دفنها ويرتاح قلب والده المكلوم في وفاة ابنته قبل الحادث بأيام، مطالبا بسرعة البحث عن الجثة، مناشدا الجهات المختصة والمسؤولين بالدفع بأجهزة حديثة والاستعانة بالضفادع البشرية واللانشات المزودة بأجهزة كشف القاع والسونار الحديث حتى تسهل من عمليات انتشال الجثة.

وكانت قرية كفر طحلة مركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية شهدت غرق شاب يدعى محمد عزت، طالب بالصف الثاني الثانوي، حيث نزل للاستحمام الأحد الماضي بمياه النيل «فرع دمياط» إلا أنه تعرض للغرق واستمرت أعمال البحث على مدار 22 يوما حتى العثور على الجثمان اليوم.