اليوم.. أمريكا تفتح حدودها للقادمين إليها بشرط التحصين ضد كورونا

تبدأ الولايات المتحدة الأمريكية، فتح حدودها البرية والجوية، اليوم الاثنين، أمام القادمين الأجانب والذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، وذلك بعد نحو 20 شهرا من الإغلاق بسبب قيود كورونا.

وفرضت أمريكا قيودا على السفر كمحاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا، حيث أغلقت الحدود الأمريكية بعد مارس 2020، أمام المسافرين من أجزاء كبيرة من العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والصين والهند والبرازيل والمكسيك وكندا، وفقا لوكالة أنباء «سبوتنيك».

تقديم شهادة تطعيم ضد كورونا شرط دخول أمريكا

ويتطلب دخول أمريكا تقديم ما يثبت تلقي التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى نتيجة سلبية حديثة من اختبار الفيروس.

فيما سيتم إعفاء الأشخاص القادمين من بلدان ذات إمدادات منخفضة من اللقاحات الذين لا يسافرون بتأشيرات سياحية، وأولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، سيتم إعفاؤهم من متطلبات اللقاح وفقا لشبكة «العربية».

دخول المطعمين ضد كورونا فى أمريكا باللقاحات المعتمدة من الصحة العالمية

وستسمح أمريكا بدخول المطعمين باللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، سواء المعتمد للاستخدام العادي أو الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أو منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن لقاحات كورونا المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية تتمثل فى 6 لقاحات هى لقاح سينوفارم ولقاح سينوفاك ولقاح أسترازينيكا ولقاح فايزر -بايونتيك، ولقاح جونسون آند جونسون، ولقاح موديرنا.

إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 249.5 مليون حالة

وبلغت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 249 مليونا و538 ألفا و695 حالة.

ووفقا لأحدث إحصائية نشرتها جامعة جونز هوبكنز عبر موقعها الإلكتروني أمس الأحد أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و44 ألفا و795 حالة.

ونوهت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 46.4 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.3 مليون إصابة؛ لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالي 21.8 مليون حالة.