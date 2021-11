اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الكمامات في ماساتشوستس الأمريكية

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، 1760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» و13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 381694 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 2980 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وفي الولايات المتحدة، اندلع شجار بين معارضي ومؤيدي ارتداء الكمامات والتطعيم الإجباري ضد«كورونا» في مدينة بوستون بولاية ماساتشوستس، وقالت قناة «إن بي سي بوستون» الأمريكية، إن عشرات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع، ما جذب السكان المؤيدين لارتداء الكمامات والتطعيم، وحدث بين تلك المجموعات شجار واحد على الأقل ما أجبر الشرطة على التدخل.

من جانبها، أشارت شرطة كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، إلى أنه تم إلقاء القبض على 2844 شخصا للقيادة تحت تأثير الكحول طوال الأسبوع الماضي، بعدما بدأت البلاد، تخفيف قيود التباعد الاجتماعي للعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بموجب مفهوم التعايش مع «كورونا».

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، أمس الأحد، 65 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيسي لـ البلاد، فيما لم تسجل البلاد، حالات يشتبه بإصابتها أو وفيات جديدة متعلقة بـ الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الاثنين، في تقرير يومي، أن 20 حالة تم تسجيلها في لياونينج، و18 حالة في خنان، و8 حالات في خبي، و6 حالات في هيلونججيانج و4 حالات في سيتشوان و3 حالات في يوننان وحالتان في قانسو وحالة واحدة في كل من بكين ومنغوليا الداخلية وجيانجشي وتشونجتشينج.

وأضافت اللجنة الصينية، أنها سجلت 24 حالة إصابة جديدة وافدة بـ الفيروس، بينها 6 حالات في كل من شنجهاي ويوننان، و3 حالات في كل من شانشي وقوانجدونج، وحالة واحدة في كل من منغوليا الداخلية وتشجيانج وفوجيان وشاندونج وقوانجشي وسيتشوان.

وفي الهند، قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين،11451 حالة إصابة بـ «كورونا» و266 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكره موقع «تايمز أوف إنديا» الهندي.

وفي فنزويلا، أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، أن بلاده ستبدأ تطعيم الأطفال الذين تفوق أعمارهم العامين ضد «كورونا»، اليوم الاثنين، بعد أن تلقى 70% من السكان، لقاح الفيروس، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «سبوتنيك» الروسية.

NOW: Clashing rallies on Boston Common; one group here to protest mask/vaccine mandates with speeches, the other protesting the protesters with a brass band. @NBC10Boston @NECN pic.twitter.com/cuSavwE6WI