تحرير 245 مخالفة مرورية وتحصيل 42 ألف جنيه بشوارع طنطا والمحلة

شنت مباحث المرور بالغربية حملات مكبرة، اليوم، لإحكام التواجد الشرطي وردع قائدي المركبات والسيارات المخالفين بكافة شوارع وميادين طنطا والمحلة، ما أسفر عن تحرير 245 مخالفة مرورية وتحصيل 42 ألف جنيه كغرامات فورية فيما تم إحالة كافة المخالفين إلي نيابات المرور بالجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية ببث الطمأنينة والثقة في نفوس المواطنين والحد من المخالفات المرورية علي مستوي محافظات الجمهورية.

حملات مرورية بشوارع طنطا والمحلة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد وائل حموده مدير إدارة مباحث المرور بالغربية، يفيد بشن سلسلة من الحملات المرورية ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة لردع كافة المخالفين من قائدي السيارات والدراجات النارية، والتوك توك من مخالفي السير بدون ترخيص أو مخالفات السير عكس الاتجاه.

مخالفات الملصق الإلكتروني للمركبات

ودشنت الحملات المرورية تحت إشراف المقدم محمود أبو المكارم رئيس مباحث مرور الغربية والمقدم أيمن مكاوي مدير إدارة مباحث المرور بالمحلة وسمنود وأسفرت عن مصادرة 34 توك توك غير مرخص وتحرير 38 محضر مخالفة مرورية وعدم تركيب ملصق الكتروني وضبط 15 من قائدي السيارات لمخالفة السير برخص التسيير المنتهية كما حصل ضباط مباحث المرور 42 ألف جنيه كغرامات فورية علي مستوي قري ومراكز المحافظة.

وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الوقائع المشار إليها .

إزالة التعديات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية

من جهة أخرى، أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية توجيهاته إلى سكرتير عام المحافظة بالتنسيق مع روءساء مجالس المدن والأحياء لرفع درجه الطوارىء لتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيقها علي كافة المقاهي والأماكن العامة والمحلات التجارية والورش حفاظا على ارواح وحياة المواطنين .

وباشر اللواء حسين لبيب عطية رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أعمال الحفر بسحارة صفط تراب و تدبيش ترعة أبو وافى بنطاق الوحده المحلية لقرية صفط تراب و أعمال صيانة أعمدة الإنارة بالوحدة المحلية لقرية بلقينا بمرافقة نوابه و مسئولي الوحدات المحلية، كما أعطي رئيس المدينة العمالية توجيهاته إلى مسئولي الوحدة المحلية لقرية بلقينا برفع الاشغالات وإزالة أي تعديات على أملاك الدولة .

كما تم مصادرة 5 شيش خلال مرور رئيس المدينة على بعض المقاهي موجها مسئولى الوحدة المحلية لقرية صفط تراب بتكثيف أعمال رفع القمامة بالشوارع و أمام المصالح الحكومية والمدارس كما تم رفع اشغالات بعض المقاهي لعدد 27 كرسى وردع كافة المخالفين بإحالتهم للتحقيق بالجهات الاختصاص الحكومية .

كما تم تنفيذ إزالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 30 مترا بحوض دجنة لشدة خشبية وحديدية إزالة الخشب والحديد من الموقع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف .