الصحة تحدد 15 حالة لا يجب أخذ لقاح كورونا فيها.. بينها ضيق التنفس

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة من موانع أخذ لقاح فيروس كورونا، حتى لا تحدث أي مضاعفات يمكن أن تؤثر على صحة الشخص الملقح وتحدث له بعض الآثار الجانبية.

وجاء ذلك عقب تعليق أحد الأشخاص على منشور لوزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «الفيس بوك»، إذ طرح سؤالا عن مدى إمكانية حصوله على لقاح كورونا في حالة الإصابة بالتهاب الحلق، معلقا: «أنا مصاب بالتهاب خفيف في حقلي ومسجل على موقع وزارة الصحة لأخذ اللقاح وميعاد الحصول على اللقاح اليوم هل يجوز الذهاب وأخذ اللقاح؟».

15 حالة لا يؤخذ فيها اللقاح

وذكرت الوزارة في ردها، أن هناك 15 حالة لا يجب أخذ اللقاح عندها، ويفضل تأجيل أخذ الحصول عليه؛ لحين الشفاء من تلك الأمراض.

وتمثلت هذه الحالات في «الحمى، آلام العضلات والجسم، التهاب الحلق، الغثيان، القيء، فقدان حاسة الشم، سعال، الصداع، الإسهال، سيلان الأنف، احتقان الأنف، ضيق التنفس، إذا كان المواطن مصابا بفيروس كورونا يجب تأجيل أخذ لقاح كورونا حتى يمر 28 يومًا على الشفاء، في حالة أن حصل الشخص على أي تطعيمات في غضون أسبوعين مثل لقاح الإنلفونزا، السيدات الحوامل أو السيدات اللاتي يخططن للحمل، السيدات المرضعات».

خط ساخن للرد على تساؤلات كورونا

وناشدت وزارة الصحة المواطنين، في حالة وجود أي أعراض أو معرفة خطوات العزل المنزلي أثناء الإصابة بفيروس كورونا، يمكن التواصل على الخط الساخن «105».