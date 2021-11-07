خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب 2021: فرصة أخيرة قبل المنع من دخول الجامعة

أعلنت العديد من الجامعات المصرية الأيام السابقة، أنَّها تتخذ خطوات فعلية تجاه الطلاب غير الحاصلين على اللقاح من منع دخول الحرم الجامعي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على استمرار العملية التعلمية، مشيرة إلى أنَّ هناك فرصة أخيرة للطلاب من أجل الحصول على اللقاح من خلال الدخول على موقع وزارة الصحة وكتابة خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب2021.

خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب 2021

وأعلنت وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، خطوات تسجيل لقاح كورونا للطلاب 2021، وتوفير كميات كبيرة من اللقاحات للطلاب داخل مراكز التطعيم المخصصة داخل الجامعات، وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية داخل أورقة الحرم الجامعي وعدم انتشار العدوى بين الطلاب والعاملين بالجامعات.

تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان

- يختار الطالب أيقونة تسجيل طلب الحصول على اللقاح.

- يكتب الطالب البيانات المطلوبة بدقة.

- الضغط على أيقونة الطالب فئة الاستهداف «طالب جامعي».

- يختار الطالب محافظة الإقامة والجامعة المنتسب لها للحصول على اللقاح بها.

- يدون بيانات التواصل بدقة سواء البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المحمول.

- تأكيد الطلب برسالة نصية بها كود.

- تحميل صورة بطاقته الشخصية.

- الضغط على زر «حفظ».

- سيتمّ إرسال رسالة نصية بها رقم الطلب.

- يتم إرسال الكود المكون من 20 رقمًا للاستعلام عن موعد ومكان الحصول على لقاح كورونا.

الصحة تطعم الطلاب ما بين 18 إلى 15 عامًا

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة بعد الإطلاع على كل البيانات من هيئة الدواء واللجنة العلمية، مأمونية اللقاحات على الطلاب الذين تتراوح أعمارهم ما بين عامي 18 إلى 15 عامًا وحصولهم على لقاح فايزر خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنَّ الأعراض التي يصاب بها الطلاب تتشابه مع أعراض الأشخاص البالغين الذين حصلوا على اللقاح وتتمثل في «إحمرار مكان الحقن، الصداع، ألم في المفاصل، الإرهاق، الرغبة في النوم، ارتفاع درجة الحرارة».