جامعة إكسفورد: سلالة هيهي سريعة الانتشار.. ولقاحات كورونا فعالة ضدها

قال الدكتور احمد سالمان أستاذ المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر وعضو الفريق البحثي للقاح استرازينكا بجامعة أكسفورد، أن هناك عدد من التطورات الكبيرة التي تحدث حاليًا سواء على مستوى اللقاحات المنتجة لمواجهة فيروس كورونا سواء من خلال التجارب أو الاعتماد، من أجل التعامل مع مختلف الفئات العمرية، بجانب الأبحاث التي تجرى أيضا على الأدوية المختلفة سواء الموجودة والمستخدمة في علاج أمراض أخرى للوصول إلى حلول جذرية توقف انتشار المرض، أو العمل أيضا على إنتاج أدوية جديدة للتعامل مباشرة مع المرض.

إنتاج نسخ جديدة للقاحات تستهدف دلتا

وأضاف الباحث بجامعة إكسفورد بالمملكة المتحدة ببريطانيا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن غالبية الشركات المنتجة للقاحات على نهاية العام الجاري أو بداية العام الجديد ستقوم بإنتاج نسخة جديدة من لقاح استرازينكا لاستهداف سلالة دلتا، خاصة وغالبية الحالات المصابة بالفيروس من سلالة دلتا أو المنبثقة منها كـ«سلالة هيهي».

وأوضح سالمان، أن سلالة «هيهي» من إحدى السلالات المنبثقة من السلالة الأصلية التي ظهرت في الهند، وهي عبارة عن تحور مبني على تحور قديم، لافتًا إلى أن مشكلتها الرئيسية تكمن حالياً في سرعة انتشارها.

سالمان: أعراض سلالة هيهي لم تزداد حدة حتى الآن

وأكد الباحث بجامعة أكسفور، أن لقاحات فيروس كورونا المنتجة لمواجهة الفيروس جميعها فعالة تجاه السلالة الجديدة، بجانب أن أعراض السلالة لم تزداد حدة أو خطورة حتى الآن ولا لتوجد أي أعراض جانبية خطيرة، مؤكداً أن اللقاحات فعالة ضدها بنسبة كبيرة.

وتابع الباحث بجامعة إكسفورد، أنه يجب على المواطنين الإسراع في التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من المرض، بجانب تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة كارتداء الكمامة.