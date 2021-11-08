أمريكا ترفع حظر السفر لها للحاصلين على لقاح كورونا.. و4 فئات مستثناة

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية رفع حظر السفر عن الدخول للبلاد والذي تم فرضه ضمن القيود التي تم إقراراها لمواجهة تفشى فيروس كورونا «كوفيد - 19» العام الماضي.

وكانت السلطات الأمريكية فرضت قيود على الدخول للبلاد منذ مارس 2020، وسوف تبدأ استقبال المسافرين من دول العالم اليوم القادمين، بما ذلك المكسيك وكندا وأغلب دول أوروبا بشرط التطعيم ضد فيروس كورونا.

السلطات الأمريكية تفترض شروط لدخول البلاد

وتشترط السلطات الأمريكية لدخول البلاد تقديم شهادة التطعيم ضد فيروس كورونا وإبرازها عند الصعود على متن الطائرة على أن يكون التطعيم قد تم بواسطة لقاح معترف عليه من قبل الولايات المتحدة أو منظمة الصحة العالمية، كما تشترط السلطات نتيجة سلبية حديثة من اختبار الفيروس وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك وقناة العربية.

وتتمثل لقاحات كورونا المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية في 6 لقاحات هي «سينوفارم، وسينوفاك، وأسترازينيكا، وفايزر- بايونتيك، وجونسون آند جونسون، وموديرنا».

فئات مستثناه من شروط دخول أمريكا

وهناك 4 فئات استثنتها السلطات الأمريكية من قرار التطعيم ضد كورونا وهى

1-الدبلوماسيين القادمين بزيارة رسمية.

2-الأطفال يبلغون من العمر أقل من 18 عام.

3- الأشخاص الذين لديهم موانع موثوقة لأخذ اللقاح.

4- مواطني الدول ذات مستوى منخفض من التطعيم في حال كانوا يحملون تأشيرة دخول عمل أو سياحية.

ووفقا لوكالة «فرانس برس» لاقت قيود السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية انتقادات حادة خاصة في أوروبا وجيران أمريكا الأقرب، كندا والمكسيك.

أمريكا سجلت أكبر عدد حالات إصابة حول العالم

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 46.4 مليون إصابة، وفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز.

فيما ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى 249 مليون و866 ألف و895 حالة، وبلغت إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و48 ألف و926 وفاة.