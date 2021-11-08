كيف تحمي نفسك من حوادث الشبورة على الطرق مع بداية فصل الشتاء؟

تزداد كثافة الشبورة علي الطرق السريعة والصحراوية علي مدار اليوم مع بداية فصل الشتاء، وهو مايؤثر علي حركة النقل والسيارات وتضطر إدارات المرور أحياناً لغلق الطرق.

وعلى مدار اليومين الماضيين، كست الشبورة طرق مختلفة بينها طريق «الإسماعيلية - القاهرة»، الصحراوي وبوابات محور روض الفرج وطريق الإسكندرية.

وتستعرض «الوطن»، أهم التعليمات المرورية للحد من الحوادث خلال السير في الشبورة.

التأكد من ماسحات الزجاج

قبل التحرك على الطريق لابد من التأكد من وجود مياه في العلبة الخاصة بماسحات الزجاج، إضافة إلي التأكد من عملها بشكل جيد، ويفضل استخدام المياه الخاصة بالشبورة.

مصابيح السيارة

عليك أيضا التأكد من عمل كافة مصابيح السيارة وخاصة المصابيح المنخفضة التي عادة مانهملها لعدم استخدامها إلا انها هي الانسب في وقت الشبورة وليست المصابيح الأمامية كما يعتقد البعض.

السير في منتصف الطريق

تحذر إدارة المرور دائماً من السير على جانبي الطريق خلال وقت الشبورة وهو ما قد يسبب حوادث كثيرة مطالبة المواطنين بالسير في منتصف الطريق وترك جانبي الطريق للسيارات المعطلة.

مسافة الأمان

البعض منا يستخدم السيارات أمامه كدليل للسير إلا أن هذا قد يسبب حوادث كبيرة بسبب انعدام الرؤية حال ظهور أي مفاجئ للسيارة الأمامية ستستطدم بها من الخلف.

المثلث العاكس

قبل الخروج من المنزل لابد من التأكد من وجود المثلث العاكس في السيارة لاستخدامه حال حدوث أي طارئ مع تجنب النزول والسير على الأقدام بالطريق لتجنب الحوادث.

مكيف السيارة

مكيف السيارة أيضا من الأشياء المساعدة في إذابة الشبورة داخل السيارة والتي قد تتراكم على الزجاج وتتسبب في انعدام الرؤية لذلك يجب التأكد من عمل المكيف وشحنه قبل بدء فصل الشتاء.