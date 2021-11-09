التعليم تكشف موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي الحالي للطلاب

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن العام الدراسي الجديد، يسير بشكل منتظم دون حدوث أي معوقات تؤثر على العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، متابعًا أن موعد بدء إجازة منتصف العام الدراسي الجديد، ستبدأ يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 وحتى يوم الخميس الموافق 17 من نفس الشهر، موضحًا أن جميع المدارس تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية.

وزير التعليم: إغلاق مراكز الدروس الخصوصية تزامنا مع العام الدراسي الجديد

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة عازمة على إنجاح العام الدراسي الجديد، رغم تحديات وصعوبات فيروس كورونا، متابعًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تتابع سير الدراسة لحظة بلحظة، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير العملية التعليمية، مضيفًا أن المدارس تقوم في الوقت الحالي بتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي.

وأوضح وزير التعليم، أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على إغلاق مراكز الدروس الخصوصية، تزامنا مع تسيير العام الدراسي الجديد، متابعًا أن موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2022، لطلاب صفوف النقل بجميع المراحل الدراسية، ستبدأ يوم السبت الموافق 15 يناير وحتى الخميس 3 فبراير، لطلاب سنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الشهادة الإعدادية، طبقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد.

وزير التعليم: 7 مايو 2022 موعد امتحانات نهاية العام

ولفت شوقي، إلى أن امتحانات نهاية العام الدراسي 2022، لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، تبدأ السبت الموافق 7 مايو 2022، وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو 2022، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.