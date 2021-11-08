التعليم: مشاركة 5 طلاب مصريين لأول مرة فى المسابقة الدولية لـ«مايكروسوفت»

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني في المسابقة الدولية في مجال تطبيقات برامج مايكروسوفت «Championship MOS World»، بخمسة طلاب من المدارس بمختلف المحافظات لأول مرة لتمثيل جمهورية مصر العربية فى المسابقة، بالتعاون مع شركة Certiport؛ وذلك إيمانًا بالدور الذي تقوم به الوزارة في إثراء ونشر ثقافة التحول الرقمي و تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية وتعزيز قدرتهم على الإبداع.

وتُعد هذه المسابقة من أهم المسابقات الدولية على مستوى العالم فى اختبار المتسابقين على مهارات استخدام برنامج «مايكروسوفت أوفيس»، وتستهدف المسابقة الطلاب من سن 13 إلى سن 21 عاما بالمراحل التعليمية المختلفة، ويشارك بها أكثر من 60 دولة على مستوى العالم.

التعليم: اختيار 5 طلاب من 4000 متقدم للمشاركة

وأوضحت الوزارة أنه جرى اختيار الطلاب الخمسة بعد عدة تصفيات محلية، والتى اشترك بها حوالى 4000 طالب على مستوى الجمهورية، جرى تدريبهم من خلال مراكز التطوير، وتحت إشراف الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، ثم تصفيتهم إلى 1000 طالب تم اختبارهم اختبارات دولية، ومن ثم اختيار أفضل 100 طالب على مستوى الجمهورية وتم استضافتهم بمعسكر لمدة ثلاث أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

والطلاب المشاركون هم: «الطالب محمود عماد لطفي، مدرسة السباعي الرسمية لغات محافظة القاهرة، والطالب محمود فتحي محمد مدرسة التوفيقية الثانوية بمحافظة القاهرة، والطالب زياد سامي عبدالمجيد، مدرسة الشهيد إبراهيم محمد الثانوية بمحافظة القليوبية، والطالبة شهد سعد هنداوي، مدرسة الشهيد هشام بركات بمحافظة كفر الشيخ، والطالب محمود طلعت الخشت، مدرسة الثانوية بنين بمحافظة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أنه سيتم إجراء الاختبارات الدولية يوم الأربعاء الموافق 10 نوفمبر الجارى بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.