المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين خطفوا طفلة وطلبوا فدية بكفر الشيخ

قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين شجاع، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سامح جورجي المطيعي، وأحمد طاهر شتا، ومحمد السيد قزامل، وسكرتارية محمد رضا، اليوم الاثنين، بمعاقبة 6 متهمين حضورياً، وغيابيا للمتهم السابع، بالسجن المشدد 5 سنوات، عما أسند إليهم، لاتهامهم بخطف طفلة، لم تبلغ من العمر 18 عاماً، وطلب فدية مالية، ومصوغات ذهبية من أسرتها مقابل إطلاق سراحها، وألزمتهم المحكمة بالمصاريف الجنائية.

إحالة 7 متهمين بخطف طفلة باستخدام مركبة «توكتوك» للجنايات

صدر قرار المحكمة في أحداث القضية رقم 12628 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة الرياض، والمقيدة برقم 3091 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ، حيث تعود التفاصيل عندما أحيل كل من «أحمد ب. ي.»، 31 سنة، حلاق، و«مدحت ذ. أ.»، و«سمير أ.ع.»، 30 سنة، جزار، يقيمون بمركز الرياض، و«محمد ص. م.»، 32 سنة، تاجر شنطة، يقيم بحي «القنطرة البيضاء» في مدينة كفر الشيخ، و«عبدالله ع. م.»، 26 سنة، فلاح، يقيم بمركز كفر الشيخ، و«أبوزيد س. أ.»، 26 سنة، حداد، و«الشحات ش. أ.»، 18 سنة، حداد، يقيمون بمركز الحامول، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.

المحامي العام أحال المتهمين إلى المحكمة في 2019

وتبين من أمر إحالتهم إلى المحكمة بأنهم في يوم 19 سبتمبر 2019، بدائرة مركز شرطة الرياض، خطفوا المجني عليها الطفلة «ج. ح. أ.»، التي لم تبلغ من العمر 18 عاماَ، بطريق الإكراه، بأن اصطحبوها عنوة داخل دراجة نارية «توكتوك»، واقتادوها إلى مزرعة مملوكة للمتهم السادس، واحتجزوها بها، وذلك بغرض طلب فدية مالية نظير إطلاق سراحها.