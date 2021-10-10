تغيب 3 طالبات أثناء ذهابهن لدرس بالمنيا.. وفيديو يرصد آخر ظهور لهن

تغيبت 3 طالبات في المرحلة الإعدادية من أبناء قرية هور التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، في ظروف غامضة وحررت أسرهن بلاغات بمركز الشرطة، للبحث وسرعة العثور عليهن، والتقت «الوطن» ببعض أهالي قرية هور لمعرفة تفاصيل الواقعة.

أهالي القرية: الطالبات أختفين في ظروف غامضة

وقال أهالي من قرية هور التي تقع بين مركزي أبو قرقاص وملوي في تصريحات لـ«الوطن»: «إن الطالبات الثلاثة في المرحلة الإعدادية وكن ذاهبات لحضور درس خصوصي ظهر أمس السبت، ولم يعدن حتى الآن، وأنهن اختفين في ظروف غامضة».

آخر ظروف للفتيات الثلاثة بأحد شوارع القرية

وانتشر مقطع فيديو مدته حوالي دقيقة، يتضمن آخر ظهور للطالبات الثلاثة أثناء سيرهن بأحد شوارع قرية هور في وضح النهار، حيث يتوجهن لحضور درس خصوصي، وكانت الساعة الثانية ظهرًا، كما أظهر مقطع الفيديو الطالبات الثلاثة من ظهرهن يسيرن بشارع رئيسي يتراوح عرضه نحو 10 أمتار، وكن يحملن على ظهورهن حقائب مدرسية، وأثناء سيرهن كن يتبادلن الحديث فيما بينهن، ويرتدين كمامات طبية، تظهر وجوههن بشكل كامل.

كما أظهر نفس مقطع الفيديو الطالبات الثلاثة وهن: مريم، شيماء، وأسماء، أقارب من الدرجة الثانية، أثناء سيرهن بخطوة سريعة، وتحديدا أمام المدرسة الإعدادية في اتجاه قرية بشادة قبل معرض السيراميك، ولم يظهرن مرة أخرى في الكاميرات الأمر الذي فسره بعض الأهالي بأنهن قد يكن تعرضنا للاختطاف قبل وصولهن لقرية بشادة.

وسادت حالة من الزعر بين أهالي قرية هور والقرى المجاورة بعد انتشار الواقعة، خوفًا من تعرض الثلاث طالبات المتغيبات للخطف، فيما انتشرت مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تطالب الأهالي بالمساعدة في البحث والعثور على المتغيبات.