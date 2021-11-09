حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 9-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن برج الجدي الصبر والطموح العالي بالإضافة للإخلاص المُتّصف بتقدير المسؤولية، وفي الصداقة يعد صاحب برج الجدي من أفضل الأصدقاء التي يمكن أن تجدهم في وقت الحاجّة، ومن دون انتظاره لأي مقابل.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر ما زال في برجك ويمنحك يوما مناسبا لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة وبحماسك تستطيع أن تجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

فينوس في برجك يمدك بالتألق ويجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.