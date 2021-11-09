مقتل شاب بـ«رصاصة خاطئة» من صديقه.. كان بينضف المسدس

لقي شاب مصرعه، متأثرًا بطلق ناري من سلاح مرخص في منطقة الزيتون بالقاهرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية؛ لبيان سبب الوفاة، كما طلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها.

مصرع شاب بطلق ناري

تلقى مأمور قسم الزيتون، إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، بوصول شاب مصاب بطلق ناري ووفاته أثناء إسعافه، وتبين العثور على جثة شاب يدعى «س س ع» في العقد الثالث من العمر.

كما تبين إصابة الشاب بطلق ناري من سلاح مرخص، وبسؤال أسرته أكدت أنه أثناء تواجده بصحبة صديقه، أخرج الأخير سلاحه المرخص، وأثناء تنظيفة خرجت طلقة نارية أصابته وجرى نقله إلى المستشفى وتوفي أثناء إسعافه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة طفلة مجهولة

في سياق منفصل، تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة طفلة مجهولة بها آثار تعذيب في أرض زراعية بمنطقة كرداسة.

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة لطفلة مجهولة، تبلغ من العمر 3 سنوات ترتدي كامل ملابسها، وعُثر على آثار تعذيب على جسد الطفلة المتوفاة.

جرى تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وكشف هوية الطفلة المتوفاة وضبط الجاني.