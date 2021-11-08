جثة شاب بجوارها «سرنجة» بأكتوبر.. اشترى مخدرات بعد هروبه من مصحة وشربها ومات

تكثف مباحث الجيزة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة شاب، ملقاة بأحد الشوارع بمنطقة السادس من أكتوبر، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وصرحت النيابة بالدفن، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة استدعاء أسرة الشاب لسماع أقوالها حول الواقعة.

سرنجة بجوارها جثة

تلقى مأمور قسم شرطة أكتوبر أول، بلاغًا بالعثور على جثة شاب ملقاة بأحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وتبين أنها تعود لـ شاب يدعى «أيمن خيري»، 32 سنة ومقيم في أكتوبر، وتبين خلو الجثة من أي إصابات، كما عثر على «سرنجة» بجوار المتوفي.

وكشفت التحريات، أن الشاب كان محجوزًا في مصحة لعلاج الإدمان، وأنه يوم الوفاة استطاع الهرب من المصحة وذهب لشراء مخدر «البودر»، ثم جلس في الشارع محل العثور على جثته ليتعاطى المخدرات ولفظ أنفاسه في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

العثور على جثة لـ شاب مقتول في كرداسة

في سياق منفصل، تكثف مباحث الجيزة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة مجهولة لشاب مقتول في منطقة كرداسة.

تعود الواقعة، عندما تلقى مأمور قسم شرطة كرداسة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أرض فضاء بدائرة قسم الشرطة.

وتبين الجثة لشاب في العقد الثاني، كما تبين إصابته بجرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات في البطن والصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة