4 علامات في تذكرة المترو تحميك من الغرامة

يعتبر مترو الأنفاق وسيلة المواصلات الأكثر انتشارًا بين المواطينن، ويتردد عيها أكثر من مليون مواطن يوميًا، وضمانًا لحقوق المترددين على المترو، صممت شركة مترو الأنفاق التذاكر بمواصفات تمنع تزويرها، وتضمن حق الراكب في المرور خلال الرحلة المخصصة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها للقراء والمتابعين، كيفية اكتشاف تذكرة المترو الصالحة للمرور، والعقوبة التي قد تحدث في حالة حمل تذكرة غير صالحة، وفق بيان شركة مترو الأنفاق، في التقرير التالي:

علامات لتذكرة المترو الصالحة للمرور

تصمم شركة المترو 3 أنواع من التذاكر، حسب عدد المحطات التي يستقلها الراكب، في الخطوط الثلاثة، وتم وضع بعض العلامات لمنع تزويرها، وهي كالآتي:

- تحمل جميع التذاكر الخاصة بالمترو شريطا مغناطيسيا بلون بني، يسجل عليه تاريخ إصدار التذكرة وعدد المحطات المسموح باستقلالها وسعر التذكرة، مع العلم أن البيانات المسجلة على الشريط الممغنط بالتذاكر والاشتراكات غير مرئية وتستهدف تحقيق الانضباط داخل مرفق المترو.

- يتم قراءة التذاكر والاشتراكات من خلال البوابات الإلكترونية الموجودة بالمحطات، وتقوم برفض التذاكر في حالة كانت التذاكر غير سليمة، أو تجاوز الراكب عدد المحطات المصرح بها، أو تخطي الوقت المحدد للتواجد داخل المحطات المحدد بساعتين كحد أقصي.

- وتؤكد إدارة المترو ضرورة احتفاظ الراكب بالتذكرة طوال تواجده بالمترو حتى لا يتعرض للغرامة في حالة فقدها.

لذلك تنصح شركة مترو الأنفاق بضرورة الحصول على التذاكر، أو الاشتراكات من خلال شباك التذاكر الذي يتوافر في جميع المحطات الخاصة بالمترو.

عقوبة التعامل بتذكرة غير صالحة

وحدد القانون غرامة لحمل تذاكر المترو غير الصالحة، وتقدر بـ50 جنيهًا لعدد من المخالفات، ويتم تحصيلها بمعرفة أفراد الشرطة والمشرفين.

- عدم استخدام التذكرة خلال الدخول من البوابات.

- استخدام تذكرة سبق استخدامها.

- تجاوز المنطقة المحددة للاشتراك.