«التموين» تتفق مع السودان على توريد اللحوم حتى نهاية 2023

أبرمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اتفاقا جديدا مع شركة الاتجاهات السودانية، يقضي باستمرار توريد كميات اللحوم السودانية لمصر بكميات ثابتة حتى نهاية عام 2023، تزامنا مع استحواذ الصين على إنتاج البرازيل من اللحوم، ما أثر سلبا على كميات اللحوم التي كانت تستوردها مصر من البرازيل.

توسع الاتفاق مع شركة سودادنية

وكان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، قال في تصريحات سابقة في هذا الشأن، إنّ البرازيل كانت تورد لمصر الكميات التي تطلبها، وحاليا تورد الكميات المتوافرة لديها فقط، وبالتالي توسعت الوزارة في اتفاقاتها مع شركة اتجاهات السودانية.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية، أنواع عديدة من اللحوم ومنها «السودانية، البرازيلية، والهندية»، وتختلف أسعار اللحوم في فروع المجمعات باختلاف نوع اللحمة، إلا أنّ قائمة أسعار جميع السلع التي تعرض في المجمعات الاستهلاكية ثابتة بجميع الفروع على مستوى المحافظات.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

- كيلو لحم سوداني مبرد 95 جنيها.

- كيلو لحم برازيلي مجمد 70 جنيها.

- كيلو لحم هندي مجمد 56 جنيها.

وتنتشر فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، على مستوى محافظات الجمهورية كافة، والتي تُطرح فيها اللحوم المجمدة ومئات الأصناف من السلع الغذائية الأخرى، ويبلغ عددها 1300 مجمع استهلاكي تضخ فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية نحو 1200 سلعة غذائية مختلفة وأخرى غير غذائية، مثل المنظفات، إلى جانب الدواجن المجمدة واللحوم المصنعة، مثل البرجر والكفتة والسجق.

وأكدت وزارة التموين أنّ أسعار اللحوم المتوافرة في فروع المجمعات الاستهلاكية، يقل سعرها بنسبة 20% عن مثيلاتها في السوق الحر.