التموين: «سلامة الغذاء» يسحب عينات من السلع لتحليلها والتأكد من جودتها

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن السلع الغذائية التي تصرف على بطاقات التموين، يتم التأكد من سلامتها وجودتها قبل صرفها للمواطن من خلال سحب عينات منها وتحليلها، وذلك من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء والذي يتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

مركز تطوير وسلامة الغذاء: هدفنا صحة المواطن

وطمأنت وزارة التموين، المواطنين من جودة السلع الغذائية المعروضة في جميع منافذ الوزارة وفروع المجمعات، مؤكدة أن مركز تطوير وسلامة الغذاء يهتم بصحة المواطن في المقام الأول من خلال تحليل كل ما يعرض من سلع والتأكد من سلامتها وجودتها.

سلع المجمعات الاستهلاكية متاح شراؤها لجميع المواطنين دون التقيد ببطاقة التموين

وتضخ وزارة التموين الآلاف من السلع الغدائية المختلفة في فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لجميع المواطنين المقيدين على منظومة الدعم وغير المقيدين، حيث تتيح الوزارة شراء السلع المدعمة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية لجميع المواطنين من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية والتي تنتشر على مستوى المحافظات ويصل عددها ما يقرب من 1300 مجمع استهلاكي.

وفيما يتعلق بسلع التموين الأساسية المدعمة، فتضخها وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية يوميا، لمخازن الجملة من أجل مد منافذ بدالي التموين بها، وتشمل هذه السلع الأساسية التي تضخ يوميا كالتالي:

قائمة السلع التي تضخها وزارة التموين يوميا لسد احتياجات المواطنين

** 4 آلاف طن سكر يوميا.

** 3 آلاف طن زيت يوميا.

** ألف طن أرز يوميا.

** ألف طن سكر يوميا.

ولا تزال الفرصة متاحة أمام المواطنين الذين لم يصرفوا حتى الآن تموين شهر نوفمبر، حيث تتيح وزارة التموين الفرصة حتى نهاية الشهر لصرف المقررات والحصص التموينية للمواطنين حاملي بطاقات الدعم، والذي يبلغ عددها ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموين مقيد بها حوالي 64 مليون مواطن على منظومة الدعم.