هل يحق للأرامل الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد؟.. يعد من أكثر الأسئلة التي تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين، خاصة الأرامل الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك تزامنا مع ترقب الإعلان عن الطرح الجديد.

ووفقا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، يحق للأرامل الحصول على وحدة سكنية، ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي، ولكن بعدد من الشروط، يجب توافرها للحصول على وحدة ضمن الطرح الجديد.

شروط حصول الأرامل على شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد

وتتمثل شروط حصول الأرامل على وحدة سكنية ضمن الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي، في تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن).

وذلك بالإضافة إلى الشروط الأساسية، التى يضعها صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، كشرط أساسي للحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

شقق الإسكان الاجتماعي

والتي تتمثل في أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المدينة أو المحافطة المطروح بها الوحدات السكنية، أو من العاملين بها، بالإضافة إلى أن يكون المتقدم للحجز لم يسبق له تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض من قبل، كي يستطيع الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وفي حالة مخالفة أحد الشروط المنصوص عليها من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لم يتمكن العميل المتقدم للحجز، من الحصول على وحدة سكنية ضمن الطرح.

وجدير بالذكر، أنه يعد طرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية عدة، داخل المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن توفير وحدة سكنية، لكل مواطن مصري، وتحقيق رغبته في امتلاك مسكن خاص به.