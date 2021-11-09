رابط وخطوات التقديم على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي شهد الكثير من عمليات البحث عبر جوجل مؤخرا، حيث يبحث عدد كبير من الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية، ضمن وحدات الإسكان الاجتماعي، عن شقق الإعلان الـ16 تزامنا مع انتهاء حجز شقق الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي.

ومن المرتقب خلال الأيام المقبلة، إعلان نتيجة فرز طلبات حجز شقق الإعلان الخامس عشر، وإعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، طرح شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، ومتوقع أن تكون الوحدات من ضمن المشروعات السكنية، التي سيطبق عليها مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة متناقصة 3%، وسداد يصل إلى 30 عاما كحد أقصى، مثل وحدات الإعلان الخامس عشر للإسكان الاجتماعي.

شروط التقديم في الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

أما عن شروط التقديم في شقق الإعلان الـ 16 للإسكان الاجتماعي، فلا تختلف كثيرا عن شروط الإعلانات السابقة، عدا حدود الدخل وأسعار الوحدات المطروحة، وترصد السطور التالية، رابط وخطوات التقديم على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعى، وفقا لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

رابط التقديم على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

يمكن التقديم على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طريق الضغط هنا.

خطوات التقديم على شقق الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي

أولا: يتجه الراغب في حجز شقة ضمن الإعلان الـ16 للإسكان الاجتماعي، لأحد مكاتب البريد المميكنة، لشراء كراسة الشروط بالمبلغ الذي يقره الصندوق فور إعلان الطرح.

ثانيا: يملأ العميل استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط، وسداد قيمة المصروفات الإدارية، وسداد مقدم جدية الحجز.

ثالثا: يدخل العميل إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الحساب الشخصي، ويختار التقديم على وحدة سكنية وتحديد مشروع الإسكان الاجتماعي.

أخيرا: يرفع العميل البيانات والمستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني الرسمي، لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لتنتهي عملية الحجز.