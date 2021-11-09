3 ورزاء يتابعون تنفيذ تكليفات الرئيس بإزالة تعديات الأراضي الزراعية

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر وزارة الزراعة بحضور عدد من قيادات الوزارات الثلاثة.

القصير وشعراوي والجزار يتابعون إجراءات الحفاظ على الرقعة الزراعية

وشهد اللقاء، استعراض عدد من ملفات التعاون المشترك بين وزارات الزراعة والتنمية المحلية والإسكان، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والجهود الحالية لإزالة أي تعديات والإزالة الفورية لأي محاولات بناء أو أعمال تشوين مواد للبناء، وكذا الإجراءات التنفيذية المتخذة لوقف أي تعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وتمّ الاتفاق على أهمية التنسيق والتعاون الجيد بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الزراعة لمنع أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية والمرور الدوري لرؤساء الوحدات المحلية لرصد أي تعديات وإزالتها على الفور.

الاجتماع يستعرض ضوابط قبول طلبات التصالح

كما شهد الاجتماع أيضاً استعراض بعض الضوابط والآليات الخاصة المترتبة على تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بقبول الطلبات التي تقدم بها المواطنون للتصالح على مخالفات البناء في الريف والاعتداد بمقدار المخالفة، وفقاً لما تقدم به المواطن وحصول بعض المتقدمين على نموذج 10 الخاص بالتصالح على المخالفات.

كما تمّ تأكّيد ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة خاصة بعد التيسيرات والتسهيلات التي قدمتها الحكومة للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وعدم السماح مرة أخرى بأي تعديات على الأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة والتصدي بكل حزم وحسم للتعديات.