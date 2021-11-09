مصرع شخص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات

لقي شخص مصرعه في حادث انقلاب سيارة، ملاكي بطريق الواحات، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري وصرحت بالدفن.

وفاة الشاب في حادث سير

تلقت غرفة شرطة النجدة بالجيزة، إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات، وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكي ووفاة قائدها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم رفع السيارة وتسيير الحركة المرورية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع 3 أشخاص في حادثتي دهس بالقاهرة

وفي سياق آخر، شهدت القاهرة أمس حادثتي دهس في منطقتي مصر القديمة وقصر النيل، أسفرتا عن وفاة 3 أشخاص.

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة بلاغا بمصرع شابين في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثتي شابين في العقد الثالث من عمرهما، وكشفت التحريات بأن المتوفين أثناء قيادتهما دراجة نارية دهستمها سيارة نقل مسرعة وأسفرت عن وفاتهما في الحال.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري؛ لمعرفة سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط المتهم.

كما تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل، بلاغا بوقوع حادث مروري في شارع قصر العيني بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب، وتبين ان الشاب المتوفي كان يستقل دراجة نارية بصحبة صديق له، وأثناء سيرهما في شارع قصر النيل سقطت الدراجة النارية وأحدهما في حفرة، بينما الشاب الآخر سقط على الأسفلت أثناء قدوم أتوبيس مسرعًا دهسه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.