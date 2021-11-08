مصرع شابين دهسا أسفل عجلات سيارة نقل في مصر القديمة

لقي شابان مصرعهما أسفل عجلات سيارة نقل بمنطقة مصر القديمة، وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب مفتش صحة زينهم؛ لإجراء الكشف الظاهري على الجثتين والتصريح بدفنهما، كما قررت النيابة العامة باستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول الواقعة، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

مصرع شابين دهسًا

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بمصرع شابين بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثتين لشابين دهستمهما سيارة نقل، وكشفت التحريات أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية، وبسبب السرعة الزائدة قامت سيارة نقل بدهسهما ولقيا مصرعهما على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

انتشال جثة شاب غريق من مياه النيل في حلوان

وفي سياق منفصل، تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة شاب غريق في مياه نهر النيل بمنطقة حلوان.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الإنقاذ النهري، وتمكنت من انتشال الجثة.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى «أشرف ع»، 16 سنة، ومقيم في حلوان، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة؛ لمعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.