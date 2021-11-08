محافظا كفر الشيخ والبحيرة يتبادلان الرؤى حول عدد من المشروعات الخدمية

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، وشهد اللقاء استعراض ما تم من مشروعات خدمية بالمحافظتين.

وتبادل المحافظان الرؤى حول الخدمات المقدمة للمواطنين، والخدمات المشتركة التي يستفيد منها أبناء محافظتي كفر الشيخ والبحيرة كمحافظتين متجاورتين يفصل بينهما نهر النيل، إضافة إلى التواصل الدائم بين المواطنين، وخاصة بمدن فوه ودسوق ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والرحمانية ورشيد بمحافظة البحيرة.

كما أكد المحافظان تبادل المنافع في أعمال التجارة والزراعة والصيد وغيرهما من سبل التعايش اليومي، وكذلك التنزه في مدينتي دسوق وفوه.

جاء ذلك خلال حضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام لمحافظة البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير المساعد لمحافظة البحيرة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

محافظ كفر الشيخ: لدينا مشروعات خدمية جارٍ إنشاؤها

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال اللقاء، العديد من المشروعات الخدمية الجاري إنشاؤها والتي سيتم افتتاحها قريباً ومنها مستشفى الأورام والذي سيقدم خدماته لأهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة منها البحيرة والغربية، إضافة لطريق «كفر الشيخ- دسوق» المزدوج، والمرحلة الأولى منه بطول 10 كيلومترات، تتضمن الأعمال 13 كوبرى علوى و9 أنفاق، بالإضافة لجسر الطريق، يربط بين مدينتى كفر الشيخ ودسوق بطريق حر ضمن المسار المقترح «المحلة - كفر الشيخ-دسوق-فوه»، ومن مدينة فوة شمالا للربط بالطريق الدولي الساحلي عبر محور أبو الروس، وجنوبا للربط بمدينة دمنهور عبر محور الليثي، ومنه للربط بالطريق «القاهرة- الإسكندرية» الصحراوي مرورا بحوش عيسى، ما يسهل الربط والحركة المرورية، وينقل حركة التجارة والصناعة والزراعة بين ثلاث محافظات «الغربية وكفر الشيخ والبحيرة»، ما يقلل زمن الرحلة واستهلاك المواد البترولية ويقلل التلوث الناتج عن الازدحام.

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية وحدة الجيومكانية، وإدارة التدريب، وانشاء 14 مركزاً تكنولوجيا، والمحاور الجديدة التي تم إنشاؤها والحدائق العامة المجانية بالعاصمة والتي سيتم إنشاء حدائق عامة مجانية بمدن كفر الشيخ، مشيراً إلى التعاون بين المحافظة وجامعة كفر الشيخ، في العديد من المجالات سواء الاستشارات أو القوافل الطبية وخاصة بقرى حياة كريمة، والاستعانة بخريجي الكليات للعمل في العديد من القطاعات، وحرص المحافظة على الربط بين التعليم قبل الجامعي والجامعي بسوق العمل في مجال الصناعة والزراعة وصيد الأسماك.

وقال المحافظ: «نتعاون في تنفيذ المشروعات الخدمية في كل القطاعات بـ18 قرية و187 تابعا بمركز مطوبس ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، حياة كريمة، إضافة لإنشاء 3 تجمعات سكنية جديدة لتوفير 24 ألف وحدة سكنية».

محافظ البحيرة يستعرض المشروعات الخدمية

كما استعرض اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، المشروعات الخدمية التي تشهدها المحافظة في كل القطاعات الخدمية، ومنها المشروعات الخاصة بمبادرة حياة كريمة والتي ستخدم أكثر من 3 ملايين ونصف مواطن يتم خلالها تنفيذ أكثر من 8 آلاف مشروع، بالإضافة إلى تنفيذ 3528 مشروعاً بتكلفة تتجاوز 72 مليار جنيه في كل القطاعات، كما أنه جارٍ إنشاء محور المحمودية والذي يمر بمحافظة البحيرة بطول 56 كيلومترا والذي سيربط المحافظة بالمحافظات المجاورة ويعد نقلة حضارية كبيرة لتحقيق تنمية اقتصادية وتبادل تجاري بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ ومحافظات الدلتا، وجارٍ تنفيذ المنطقة اللوجستية بمدينة دمنهور على مساحة 69 فدانا، بتكلفة 10 مليارات جنيه، لتوفر 25 ألف فرصة عمل تخدم محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة.