محمد عز يطرح أولى أغنيات ألبوم «تيجي نرقص» الخميس المقبل

يخوض الفنان محمد عز، تجربة فنية جديدة، حيث يستعد لطرح أغنية جديدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مساء الخميس المُقبل، حيث تُعد أولى أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم «تيجي نرقص».

تعرف على صُنّاع الأغنية

الأغنية من غناء محمد عز، من كلمات إسكندر، وألحان أحمد راجح، وتوزيع يومي، وهندسة صوتية أبو السعود وإشراف عام معتز الديب، وإنتاج شركة الكينج للإنتاج الفني للمنتج بلال صبري بالتعاون مع شركة هاب ميوزك برودكشن.

طرح ألبوم محمد عز على طريقة الأغاني المنفردة

من جهته، قال المنتج بلال صبري، في بيانٍ صحفي إنَّه يراهن على نجاح محمد عز في أول ألبوماته الغنائية، مشيرًا إلى أنَّه سيتم طرح كل أغاني الألبوم على شكل منفرد، بواقع أغنية كل أسبوعين.

يذكر أنّ آخر أغنية قد طرحها الفنان محمد عز، كانت بعنوان «شبعان دلع، قبل عامين تقريبًا، وهي من كلمات إسلام القباري، وألحان شريف حمدان، وتوزيع باسم منير.

انتعاشة فنية لـ محمد عز في 2021

وعاش الفنان محمد عز، انتعاشه فنية هذا العام، لتجسيده العديد من الشخصيات من خلال مشاركته في مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية في عام 2021، الجاري، حيث بدأ هذا العام من خلال مشاركته في مسلسل «ولاد ناس»، من إخراج وتأليف هاني كمال، و«ورا كل باب»، الجزء الثاني، بحكاية «في عشق البنات»، والتي تُعد من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف أحمد عبدالفتاح، و«هجمة مرتدة»، إخراج أحمد علاء الديب، وتأليف باهر دويدار.

كما شارك محمد عز، في مسلسل «موسى»، الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، إخراج محمد سلامة، وتأليف ناصر عبدالرحمن، و«في يوم وليلة»، إخراج شيرين عادل، وتأليف مصطفى جمال هاشم، و«المداح»، إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال، و«القاهرة كابول»، إخراج حسام علي، وتأليف عبدالرحيم جمال، و«الاختيار 2»، إخراج بيتر ميمي، وتأليف هاني سرحان.