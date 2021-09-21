الانتهاء من تجهيزات مجمع الألبان بزراعة جنوب سيناء تمهيدا لافتتاحه

أكد الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، الانتهاء من التجهيزات الخاصة بمجمع الألبان الجديد، وتركيب باقي الأجهزة وتوصيل الكهرباء للمجمع المقام على مساحة 500 متر مربع بمديرية الزراعة.

وقال إن المجمع يستوعب 6 أطنان في الحلبة الواحدة، موضحا أن المجمع جرى تجهيزه بأحدث الوسائل الحديثة عن طريق القوات المسلحة، فيما يخص عمليات التعقيم والتعبئة والتغليف.

المشروع يخدم المواطنين والمزارعين

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن الهدف من إقامة مشروع مجمع الألبان الذي يعد مشروعا قوميا خدميا لخدمة أهالي الطور هو توفير الحليب الطازج ومشتقاته للمواطنين بأسعار جيدة وجودة تفوق السوق المحلي، عن طريق منافذ بيع المديرية، في ظل وجود رقابة.

ولفت إلى أن المشروع يقدم خدمة تسويق المنتج للمزارع حيث يقوم المزارع ببيع اللبن للمديرية من أجل الإنفاق على المزرعة، ودعا جميع الفلاحين بالمحافظة إلى الاستفادة من هذه التجربة وتزويد المجمع بالألبان بالسعر الرسمي الذي يحدده السوق، معلنا افتتاح المجمع قريبا.

وأشار إلي أنه يأمل في تعميم التجربة بكل المدن ليستطيع المزارعون الحصول على قروض لبدء المشروع من خلال الجهات المعنية.

مزراع النعام وزيت الزيتون مستقبل المحافظة

وأوضح أنه يسعى لتوطيد العلاقة بين مديرية الزراعة والفلاح حيث تقدم المديرية النصيحة والمساعدة للمزارع، وبالتالي لابد أن يثق المزارع في المديرية لضمان نجاحه، لافتا إلى أنه يدرس حاليا مشروع تربية النعام لأن الطقس في جنوب سيناء جيد لهذا الغرض وسوف يقوم بعرض الفكرة على المستثمرين تمهيدا لتطبيقها خاصة أن تربية النعام تعتبر كنز حقيقي وكل العوامل في المحافظة تساعد على نجاح هذا المشروع.

ونوه إلى أن زيت الزيتون هذا العام سوف يجري عصره برأس سدر وهي معصرة تابعة للجمعية الزراعية وتقوم بالعصر على الساخن والسعر في منافذ الزراعة 60 جنيها، أما المعصرة الثانية في الطور وتقوم بالعصر علي البارد وسعر الكيلو 100 جنيه.