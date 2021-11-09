8 فوائد لتنظيم الأسرة للأطفال والأمهات.. يقلل خطر الوفاة أثناء الولادة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تكثيف حملات التوعية وزيادة عدد عيادات «2 كفاية»، بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، وبالتعاون مع أكثر من 100 جمعية أهلية، لافتة إلى أنه تم تنفيذ 293 ألف زيارة منزلية في سبتمبر2021.

ولفتت «القباج»، في بيان صادر عن الوزارة أنه يتم تقديم عروض مسرحية في المحافظات العشر المستهدفة كمرحلة أولى، ضمن العرض المسرحي «2 كفاية»، حيث تم البدء في المرحلة الأولى بالمحافظات الأعلى في نسب الخصوبة وهي «البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان».

من جانبها أوضحت الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، إحدى الجمعيات العاملة في تنظيم الأسرة، تحت إشراف وزارة التضامن، أن المقصود بتنظيم الأسرة هو المباعدة بين الحمل والآخر لدى الفرد، عن طريق استخدام وسائل منع الحمل.

ولفتت في تقرير صادر عنها إلى أن هناك العديد من الفوائد الصحية لتنظيم الأسرة للأطفال والأمهات تتمثل فيما يلي:

فوائد تنظيم الأسرة للأطفال

- يقلل من خطر حدوث الولادة المبكرة وانخفاض الوزن.

- يقلل من خطر الوفاة للأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.

- يسمح للأطفال الصغار بالحصول على الفوائد الصحية الكبيرة من الرضاعة الطبيعية لمدة عامين كاملين.

فوائد تنظيم الصحة للأمهات

- يمنح الأم فرصة للتهيئة الجسدية والعاطفية والمادية لحملها القادم.

- يقلل من خطر حدوث مضاعفات أثناء الحمل مثل تسمم الحمل.

- تصبح الأمهات اللاتي ينتظرن لمدة عامين بين الولادات أقل عرضة للوفاة أثناء الولادة.

- تصبح المرأة التي تنتظر ستة أشهر بعد التعرض للإجهاض أو فقدان الحمل أقل عرضة للتعرض للإجهاض مرة أخرى.

- يساعد اختيار التوقيت الصحـي للإنجاب والمباعدة بيـن الولادات الآباء على الاستعداد ماديا لتوفير احتياجات أبنائهم.