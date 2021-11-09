ضبط شاحنة دقيق تفرغ حمولاتها بمخزن غير مرخص بحدائق الأهرام

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم (قطاع هضبة الأهرام) من ضبط شاحنه دقيق تفرغ حمولاتها بمخزن مقام بالمخالفه بالعقار ٣٦د غير مرخص ويحوي العديد من السلع دون مراعاة لإجراءات الحماية المدنية.

في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف حملات ضبط المنشات والمخازن الغير مرخصة والمقامه بالمخالفة اسفل العقارات السكنية ..

وتم ضبط الشاحنة وإيداعها بقطاع هضبة الأهرام وجاري اتخاذ كافه الإجراءات القانونية بمتابعة من توفيق جمال رئيس القطاع.