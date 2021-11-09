افتتاح مكتب مصر للطيران الجديد بالعاصمة القطرية الدوحة (صور)

افتتح الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم، مكتب مصر للطيران الجديد بالدوحة، على هامش فعاليات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للاتحاد العربي للنقل الجوي «الأكو» المقامة في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر في العاصمة القطرية الدوحة.

افتتاح المكتب الجديد لمصر للطيران بالدوحة

وحضر الافتتاح، أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العامة الحالية، عبدالوهاب تفاحة أمين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي الـAACO، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر بدولة قطر، فضلا عن حضور وائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وريم عرابي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بمصر للطيران.

وقال الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران: نتقدم بالشكر للحضور الكريم على تشريفهم لنا في افتتاح مكتب مصر للطيران الجديد، ما يعكس تقديرهم لشركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وعضو تحالف ستار العالمي، ومدى التعاون والتنسيق المشترك بين شركاء الصناعة، خاصة الاتحاد العربي للنقل الجوي- الأكو، التي تعد مصر للطيران من أوائل شركات الطيران الأعضاء به.

مصر للطيران تسير رحلة يومية إلى الدوحة

وأوضح أن افتتاح المكتب الجديد، يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدني ومصر للطيران، لتطوير كل خدمات وإجراءات السفر المقدمة لعملائها حول العالم، حيث يتيح المكتب، الخدمات الخاصة بالعملاء، بالإضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعات، كما يضم مركزا للخدمة التليفونية، مجهزا بأحدث التقنيات، التي من شأنها توفير كل خدمات السفر والحجوزات، ويتسم طاقم العمل بالخبرة العالية والاحترافية في مجال الطيران، والخدمات المساندة لها.

جدير بالذكر، أن مصر للطيران تسير حاليا رحلة يوميا بين القاهرة الى الدوحة، بأحدث طرازات الشركة.