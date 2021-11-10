مطالبات برلمانية باستدعاء وزيري المالية والتعليم بشأن «ضرائب الدروس الخصوصية»

تواصلت أزمة فرض وزارة المالية ضرائب على مراكز الدروس الخصوصية «السناتر» في الوقت الذي تسعى فيه وزارة التربية والتعليم لإغلاق تلك المراكز ومحاربة الدروس الخصوصية.

ضرائب الدروس الخصوصية

طالب عدد من النواب باستدعاء وزيري المالية والتربية والتعليم أمام مجلس النواب لشرح وتفسير القرار الأخير لمصلحة الضرائب وأسبابه.

وقدم أكثر من نائب طلب إحاطة وبيان عاجل يطالب باستدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث ملف ضرائب الدروس الخصوصية لشكل عام.

وقال النائب محمد الكومي عضو لجنة التعليم، إن هناك أكثر من طلب إحاطة أمام لجنة التعليم، متابعًا أن اللجنة ناقشت من قبل مشكلة الدروس الخصوصية وأعلن وزير التربية والتعليم أكثر من مرة خطة الوزارة لمحاربة الدروس الخصوصية.

وأضاف الكومي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تعديلات قانون التعليم التي تقدمت به الحكومة ويجري مراجعة تعديلاته يجرم الدروس الخصوصية، لذلك كان قرار مصلحة الضرائب يحتاج إلى تفسير، ومن هنا جاءت مطالبات النواب بحضور وزيري المالية والتعليم.

وأكد مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، أن قرار مصلحة الضرائب بمطالبة أصحاب «السناتر» بتقديم إقرارات ضريبية هو اعتراف بها وهو ما ترفضه وزارة أخرى، حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بإغلاق تلك «السناتر» مما يعني عدم وجود تنسيق بين تلك الوزارات.

وأوضح الوليلي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدولة تتجه لمحاربة الدروس الخصوصية ومنعها فكيف يتم مطالبة المدرسين بالضرائب، مشيرًا إلى أن ذلك يشجع المدرسين على الدروس الخصوصية.

التنسيق بشأن ضرائب الدروس الخصوصية

وقال محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، إنه تقدم بالفعل بطلب إحاطة يطالب فيه باستدعاء وزير المالية ووزير التربية والتعليم لمجلس النواب، لبحث طلب وزارة المالية من مراكز الدروس الخصوصية بتقديم إقرارات ضريبية لتحصيل ضرائب من المعلمين على الدروس الخصوصية.

وتابع زين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القرار يعكس عدم التنسيق بين الوزيرين بشأن هذا الملف لأن تحصيل ضرائب على الدروس الخصوصية يعنى تقنيين أوضاع المعلمين ومراكز الدروس الخصوصية و«السناتر التعليمية» مما يعني أن وزارة التربية والتعليم ستتوقف عن محاربة مراكز الدروس الخصوصية، التي كانت تقوم بإغلاقها.

وأكد زين، أن استدعاء الوزيرين مهم لشرح ملابسات القرار وأسبابه ومعرفة الموقف بالنسبة لتحصيل الضرائب من المعلمين الذين يعطون الدروس الخصوصية بمنازل التلاميذ أو المدرسين.