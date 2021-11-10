كورونا يستوحش وسط ارتفاعات قياسية لأعداد المصابين بالفيروس حول العالم

رغم انحسار انتشاره لعدة أشهر، عاد فيروس كورونا المستجد مرّة أخرى للظهور وإصابة عدد كبير من المواطنين البريطانيين، لتسجل البلاد اليوم الأربعاء 32 ألفا و899 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما بلغت حالات الوفاة في بريطانيا 263 حالة جديدة، وذلك وفقاً لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 9 ملايين و412 ألفا و185 إصابة، والوفيات إلى 142 ألفا و556 حالة.

ارتفاع حصيلة الإصابات والوفيات بكورونا في فرنسا

وفي فرنسا سجلت وزارة الصحة 12 ألفا و565 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وجرى تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ووفقاً لتلك الإحصائيات ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و334 ألفا و332 إصابة، والوفيات إلى 118 ألفا و970 حالة، وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه جرى إعطاء 100 مليون و64 ألفا و762 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات في ألمانيا

وعن تطورات الوضع الوبائي في ألمانيا أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، في الساعات الأولى من صباح اليوم عن تسجيل 39676 إصابة بفيروس كورونا، وذلك في أعلى حصيلة يومية للإصابات في ألمانيا منذ ظهور الفيروس بها، وكانت الحصيلة القياسية السابقة قد تم إعلانها الجمعة الماضية وبلغت 37120 حالة.

وقبل أسبوع كان عدد الإصابات هو 20398، ووفقا لبيانات المعهد فقد وصل معدل انتشار الفيروس بين كل مئة ألف نسمة في ألمانيا في غضون سبعة أيام إلى مستوى قياسي.

وفي ظل انتشار الفيروس بمعدلات مرتفعة بين المواطنين، وافقت لجنة الأوبئة في البرلمان الدنماركي على خطط حكومية لإعادة فرض بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيك: إن غالبية واسعة تؤيد تصنيف كورونا كمرض حرج اجتماعيا مرة أخرى، مشيراً إلى أنّ القرار سيسري مبدئيا لمدة شهر.