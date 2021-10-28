مدرِّسون عن منهج «رابعة ابتدائي»: يضم مصطلحات علمية معقدة.. و«التعليم» ترد: تم التدريب على شرحها

مصطلحات علمية تبدو معقدة للطالب فى هذا العمر المبكر.. دروس متخصصة للمرة الأولى فى علوم التكنولوجيا، كلها باتت عناصر أساسية فى تقييم أولياء الأمور لمناهج الصف الرابع الابتدائى ووصفها بالصعبة، واتفق معهم عدد من المعلمين، وكشفوا طرق التغلب على صعوبة المنهج من خلال التدريب وحل النماذج الاسترشادية، فضلاً عن حرص وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع المديريات على توفير تدريبات للمعلمين على كيفية شرح المقررات الدراسية الجديدة.

«عويس»: المناهج الحالية تعتمد على الفهم

وقالت ميرفت عويس، مدرسة دراسات اجتماعية، إن منهج الصف الرابع الابتدائى للعام الدراسى الجديد يضم مصطلحات معقدة إلا أن المقرر بصفة عامة يعتمد على فهم الطالب، وقياس مخرجات التعلم، مؤكدة أنه يقع على عاتق المعلم دور كبير فى تبسيط المنهج من خلال تفعيل مجموعة من الأنشطة. وأضافت أن المعلم طرف أساسى فى تبسيط المنهج الدراسى أو تعقيده، موضحة أن الكتب بها العديد من الأنشطة التى تسهل فهم المقرر الدراسى، ويجب على المعلمين تفعيلها والاستفادة منها ومساعدة الطلاب على فهم المقرر من خلالها، لافتة إلى أنه يجب على الطلاب الالتزام بالإجابة على جميع الأنشطة التى تم توفيرها.

وفسرت صعوبة المناهج بأن الطلاب اعتادوا فى السنوات السابقة على الحفظ والتلقين، أما المناهج الحالية فتعتمد على الفهم: «أسئلة التدريبات فيها فكرة وتقيس فهم الطالب»، وهناك موضوعات سهلة ومتنوعة فى المقرر الدراسى مثل «محافظات فى بلدى»، إلا أن المصطلحات الجغرافية تبدو صعبة على الطالب فى هذا العمر ويمكن تسهيلها من خلال التدريبات العملية.

«البيومي»: يجب أن يكون المعلم قادراً على استخدام التقنيات الحديثة

أكثر من 60 درساً مقرراً على طلاب الصف الرابع الابتدائى فى مادة الرياضيات، وكذلك الأمر فى مادة العلوم، بحسب حامد البيومى، مدرس الرياضيات والعلوم، الذى أوضح أنه يمكن التغلب على صعوبة هذه المقررات الدراسية وكثرتها بعمل خطة يومية للطالب لمذاكرة درس كل يوم.

قدرة المعلم على تطويع التقنيات الحديثة فى العملية التعليمية أصبحت حلاً يساعد الطلاب فى التغلب على صعوبة المناهج، بحسب ما رواه «البيومى»، مؤكداً أنه يجب على الطلاب الاستفادة من جميع هذه التقنيات والاستماع لشرح المقررات الدراسية بالفيديو وحل نماذج الأسئلة بكثرة، أو الانضمام لمجموعات التقوية فى المدارس.

وفى ردها قالت وزارة التربية والتعليم إنه تم تدريب المعلمين على المناهج الجديدة المطورة، موضحة أن التدريب اشتمل على استراتيجيات التعلم الحديثة، وكيفية تدريس المناهج الجديدة وتحقيق فهم مخرجات التعلم، بالتنسيق مع المديريات والإدارات التعليمية فى جميع المحافظات.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، لـ«الوطن»، أن الوزارة وفرت الكثير من المنصات التعليمية التى تساعد الطلاب على فهم المقرر الدراسى وتشمل مجموعة من الأسئلة والتدريبات العملية لتبسيط المفاهيم والمصطلحات الدراسية.

وأكدت مصادر بمديريات التعليم أنه تم تدريب المعلمين فى جميع المقررات الدراسية الجديدة ومساعدتهم على كيفية شرحها للطلاب وتبسيطها، لافتة إلى أنه تم التنبيه عليهم بضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التى وفرتها الوزارة.

وأضافت المصادر أنه تم تفعيل مجموعات التقوية لمساعدة الطلاب على فهم المقرر الدراسى ويتم تدريبهم فيها عملياً على مجموعة من الأسئلة التى تقيس الفهم وليس الحفظ والتلقين.

توزيع كتب العلوم والرياضيات الأسبوع المقبل

وفى السياق نفسه، قالت الدكتورة نوال شلبى، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، إنّه سيتم توزيع كتب الصف الرابع الابتدائى «العلوم والرياضيات» على الطلاب فى المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة الأحد المقبل. وأكدت مديرة المركز توزيع كتب الصف الرابع الابتدائى للمدارس، عدا كتب العلوم والرياضيات، متابعة: «لدينا مليونان و600 ألف طالب، فى الصف الرابع الابتدائى، وبالتالى نطبع عدداً هائلاً من الكتب». وتابعت «شلبى» أنّه جرى تسليم 84% من كتب الرياضيات باللغة العربية، والانتهاء من تسليم جميع كتب الرياضيات باللغة الإنجليزية، وتسليم 49% من كتب العلوم.

وفى سياق متصل، وافق الوزير على توحيد الخطط الدراسية للمواد الثقافية بمدارس التعليم الفنى، «اللغة العربية - التربية الدينية - اللغة الإنجليزية بمدارس التعلم الفـنى «صناعى - زراعى - تجارى - فندقى» ومدارس التعليم المهنى والمزدوج، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقالت الوزارة فى خطاب مرسل للمديريات إن ذلك يأتى فى ضوء التنسيق الذى جرى بين مديرى عموم تنمية المواد «صناعى - زراعى - تجارى - فندقى» والموجه العام المركزى لكل مادة من مواد «اللغة العربية، والتربية الدينية، واللغة الإنجليزية»، ومديرى عموم مواد «اللغة العربية، والتربية الدينية، واللغة الإنجليزية» بالوزارة، بحيث يكون هناك ثلاث حصص أسبوعياً للغة العربية، وحصتان للتربية الدينية، وثلاث للغة الإنجليزية.

المديريات تنتهي من إعداد بيانات الطلاب استعداداً لتسليمهم «التابلت»

من جهة أخرى، كثفت المديريات التنسيق مع الإدارات بشأن إعداد القوائم النهائية بأسماء الطلاب المستحقين لتسلّم أجهزة التابلت، وأكدت مديرية التعليم بالجيزة أنها انتهت من إعداد جميع بيانات طلاب الصف الأول الثانوى المستحقين لأجهزة التابلت بالتنسيق مع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية، وتم إرسال هذه البيانات إلى الوزارة، تمهيداً لطلب مندوب من المديرية لتسلّم الأجهزة، مؤكداً أنه سيتم توزيع الأجهزة على الطلاب فور وصولها من الوزارة.

وقال محمد عبدالتواب، مدير التعليم بالقليوبية، إن المديرية أرسلت بيانات طلاب الصف الأول الثانوى لوزارة التربية والتعليم تمهيداً لتسلّم أجهزة التابلت، موضحاً أنه من المرجح أن يتم تسليم الأجهزة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف أن أجهزة التابلت مكملة للعملية التعليمية فى المدارس، وتمكن الطالب من الوصول إلى مختلف المصادر المتنوعة والاستماع لشرح المقررات الدراسية بالفيديو والصور والنماذج الاسترشادية والتدريبات العملية، مشدداً على جميع الطلاب بضرورة الالتزام بتعليمات تسلّم الأجهزة.

يذكر أن وزارة التعليم شددت على الطلاب بضرورة تسديد أقساط تأمين أجهزة التابلت للسنة التأمينية الأولى، وذلك بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى، والسنة التأمينية الثانية بالنسبة لطلاب الصف الثانى الثانوى، وأقساط تأمين السنة التأمينية الثالثة لطلاب الصف الثالث الثانوى.

وأضافت الوزارة أنه فى حالة عدم الالتزام بسداد أقساط تأمين التابلت، يتحمل الطالب قيمة الجهاز كاملاً فى حالة الفقد، مشددة على المعلمين بضرورة سداد قسط تأمين أجهزة التابلت للسنة الرابعة.