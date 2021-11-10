ضبط شخصين يتاجران في العملة بالمنيا.. بحجم تعاملات 10 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين؛ لقيامهما بالاشتراك مع آخر بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغت 10 ملايين جنيه.

ووفق بيان أصدرته وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص يعمل بإحدى الدول، وشخصين لأحدهما له معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا.

تفاصيل تجارة 3 أشخاص في العملة

بتجميع مدخرات العاملين بالدولة التي يعمل بها الأول بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع، التي يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانى بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة.

وأشار البيان إلى قيام المتهم الثاني عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليم جزء منها للثالث نقدًا والاشتراك معًا في تسليمها لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.

10 ملايين جنيه.. حجم التعاملات

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الثاني والثالث، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الأول «المتواجد حاليًا خارج البلاد»، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين 10 ملايين جنيه.